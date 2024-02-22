У Лондоні завершилися слухання у справі Ассанжа

У Високому суді Англії та Уельсу завершилися дводенні слухання з питання про те, чи запускати процедуру екстрадиції до США засновника проекту WikiLeaks Джуліана Ассанжа, чи розпочати розгляд його апеляції по суті. За підсумками слухань судді заявили, що винесуть остаточне рішення пізніше, повідомляє The Independent, передає УНН.

Деталі

Сам пан Ассанжа обидва дні був відсутній на слуханнях. Його адвокат Едвард Фіцджеральд заявив, що його підзахисний не здоровий, тому не може бути присутнім на слуханнях навіть із відеозв'язку. Захист наполягає на тому, що кримінальне переслідування засновника WikiLeaks є політично вмотивованим, тому його екстрадиція із Великобританії суперечить британським законам.

Представник Сполучених Штатів у суді Клер Доббін заявила, що переслідування пана Ассанжа викликане не політичними поглядами, а його діями, які призвели до витікання документів та поставили під загрозу переслідування багатьох інформаторів Сполучених Штатів. Під час слухань десятки прихильників засновника WikiLeaks проводили демонстрації біля будівлі Високого суду.

Доповнення

З червня 2012 року Джуліан Ассанж жив на території посольства Еквадору у Лондоні. У квітні 2019 року Еквадор позбавив його дипломатичного притулку. Після цього засновника WikiLeaks затримали британська поліція. У червні 2022 року Великобританія схвалила його екстрадицію до США, де йому звинувачено у публікації конфіденційних військових документів та дипломатичних телеграм.

У березні 2023 року британський Верховний суд відмовив Джуліану Ассанжу у можливості оскаржити рішення про його екстрадицію. За словами дружини Джуліана Ассанжа, прохання до британського суду було останньою можливістю заблокувати його передачу до США. У вересні суд Франції відхилив запит Ассанжа про політичний притулок.

Джуліан Ассанж подав апеляцію до ЄСПЛ через екстрадицію до США