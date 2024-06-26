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США відкликають звинувачення проти Ассанжа після винесення йому вироку

Київ • УНН

 • 32297 перегляди

Джуліан Ассанж визнав себе винним за звинуваченням у шпигунстві, і США знімуть з нього всі інші звинувачення після винесення вироку.

США відкликають звинувачення проти Ассанжа після винесення йому вироку

США зроблять кроки з негайного скасування звинувачень засновнику сайту Wikileaks Джуліану Ассанжу відразу після винесення вироку судом, заявив прокурор США Метью Маккензі. Про це пише Guardian, передає УНН.

Деталі

Раніше повідомлялося, що засновник Wikileaks Джуліан Ассанж визнав провину у шпигунстві в суді Північних Маріанських островів.

Маккензі заявив, що щойно угоду про визнання провини буде ухвалено і вирок буде винесено, американські прокурори „в той же момент" розпочнуть процедури у східному окрузі Вірджинії, щоб зняти всі інші звинувачення. Незважаючи на різницю в часі, це має дозволити угоді негайно набути чинності

зазначає британська газета Guardian.

Контекст

Ассанжа було звільнено з британської в'язниці вранці 24 червня після того, як домовився з американською прокуратурою про часткове визнання провини. Це зізнання дозволило йому вийти на волю після п'яти років, які журналіст уже провів за ґратами. Акаунт Wikileaks у соціальній мережі X раніше повідомив, що після звільнення Ассанж відлетів до рідної Австралії.

Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці25.06.24, 03:19 • 26831 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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