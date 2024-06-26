Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж повернувся до Австралії
Київ • УНН
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, ставши вільною людиною вперше за 12 років, повернувся додому до Австралії.
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, ставши вільною людиною вперше за 12 років, повернувся додому до Австралії, після того, як у середу вранці американський суддя підписав його угоду про визнання провини, пише УНН з посиланням на CNN та The Guardian.
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Джуліан Ассанж приземлився в Австралії. Ассанж підняв кулак у повітря і поцілував свою дружину Стеллу Ассанж, поки йшов по дорозі після приземлення.
Невдовзі після прибуття Ассанжа прем'єр-міністр Австралії звернувся до засобів масової інформації з будівлі парламенту, заявивши, що розмовляв з Ассанжем телефоном та привітав його повернення до Австралії.
Прихильники зібралися в готелі East у Канберрі, де дружина Джуліана Ассанж Стелла та адвокати Дженніфер Робінсон та Баррі Поллок виступили перед ЗМІ. Робінсон сказала, що Ассанж сказав прем'єр-міністру країни, що той "врятував йому життя".
Стелла Ассанж подякувала всім, хто допомагав і підтримував кампанію, і попросила про приватність, щоб "наша сім'я була сім'єю".
На запитання, чи Джуліан Ассанж виступить найближчими днями, Стелла відповіла: "Без коментарів".
США відкликають звинувачення проти Ассанжа після винесення йому вироку26.06.24, 04:23 • 32297 переглядiв