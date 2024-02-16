Терорист Брейвік програв суд проти держави
Київ • УНН
Засуджений серійний вбивця Андерс Брейвік програв судовий позов проти норвезького уряду, стверджуючи, що його ізоляція у в'язниці порушує його права людини.
Андерс Брейвік, засуджений за серійні вбивства, програв у судовому процесі проти уряду Норвегії. Він доводив, що влада порушує його права людини, а також хотів скасувати ізоляцію у в'язниці. Про це пише Reuters, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ультраправий екстреміст Брейвік звернувся до суду в січні, заперечуючи умови свого ув'язнення. Під час слухання він описав важку обстановку в ізоляції, заявляючи, що це змушує його думати про самогубство.
Однак нова психологічна оцінка показала відсутність у Брейвіка ознак депресії чи суїцидальних намірів, підтверджуючи, що він почувається добре.
Окружний суд в Осло дійшов висновку, що умови утримання не порушують прав ув'язненого.
Брейвік має намір оскаржити це рішення, оскільки його адвокат стверджує, що покращення умов утримання є важливим для його клієнта, який уже провів 12 років в ізоляції.
Доповнення
Брейвік убив 77 людей 22 липня 2011 року, більшість із них були підлітками. Він відбуває 21-річний термін, але його висновок може бути продовжено, доки він вважається загрозою для суспільства.
Терорист Брейвік подав до суду на норвезьку державу через нібито порушення його прав08.01.24, 17:33 • 25808 переглядiв