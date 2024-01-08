Терорист Брейвік подав до суду на норвезьку державу через нібито порушення його прав

У Норвегії правий екстреміст Андерс Берінг Брейвік, який у 2011 році убив 77 людей в результаті вибуху бомби й застосування зброї, вдруге спробує подати до суду на норвезьку державу за нібито порушення його прав людини. Про це повідомляє АР, пише УНН.

Деталі

Брейвік стверджує, що його одиночне ув'язнення з моменту арешту у 2012 році прирівнюється до нелюдського поводження відповідно до Європейської конвенції з прав людини.

Норвегія віддає перевагу реабілітації, а не відплаті, і тому Брейвік утримується у двоповерховому комплексі з кухнею, вітальнею і телевізійною кімнатою з Xbox, кількома кріслами й чорно-білими фотографіями Ейфелевої вежі на стіні. У нього також є тренажерний зал з вагами, біговою доріжкою і гребним тренажером, а по комплексу літають три папуги, - йдеться у статті.

Попри це, його адвокат Ойстейн Сторрвік каже, що Брейвік, який зараз має ім'я Фьотольф Хансен, не може мати "жодних значущих стосунків з будь-ким із зовнішнього світу".

Він також стверджує, що перешкоджання його клієнту надсилати листи є ще одним порушенням його прав людини.

Основна шкода, пов’язана з ізоляцією Брейвіка, полягає в тому, що він більше не має бажання жити. Ви можете назвати це депресією. Іноді він більш-менш налаштований на самогубство, - заявив адвокат.

Брейвік, якому зараз 44 роки, понад 11 років утримувався окремо від інших ув'язнених у закладах суворого режиму.

Подібний позов під час розгляду справи у 2016 році був прийнятий, але пізніше скасований у вищій інстанції. Потім її відхилив Європейський суд з прав людини. У 2022 році Брейвік подав прохання про умовно-дострокове звільнення, але було визнано, що він не показав ознак реабілітації.

Довідково

22 липня 2011 року правий екстреміст Андерс Брейвік підірвав потужну бомбу в урядовому центрі Осло та розстріляв 69 людей в молодіжному таборі на острові Утойя. Унаслідок цих терористичних актів загинули 77 людей. Брейвік засуджений до 21 року ув'язнення.

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