Террорист Брейвик подал в суд на норвежское государство из-за якобы нарушения его прав

В Норвегии правый экстремист Андерс Беринг Брейвик, который в 2011 году убил 77 человек в результате взрыва бомбы и применения оружия, второй раз попытается подать в суд на норвежское государство за якобы нарушение его прав человека. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Брейвик утверждает, что его одиночное заключение с момента ареста в 2012 году приравнивается к бесчеловечному обращению в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

Норвегия предпочитает реабилитацию, а не возмездие, и поэтому Брейвик содержится в двухэтажном комплексе с кухней, гостиной и телевизионной комнатой с Xbox, несколькими креслами и черно-белыми фотографиями Эйфелевой башни на стене. У него также есть тренажерный зал с весами, беговой дорожкой и гребным тренажером, а по комплексу летают три попугая, - говорится в статье.

Несмотря на это, его адвокат Ойстейн Сторрвик говорит, что Брейвик, который сейчас носит имя Фётольф Хансен, не может иметь "никаких значимых отношений с кем-либо из внешнего мира".

Он также утверждает, что препятствование его клиенту отправлять письма является еще одним нарушением его прав человека.

Основной вред, связанный с изоляцией Брейвика, заключается в том, что у него больше нет желания жить. Вы можете назвать это депрессией. Иногда он более или менее настроен на самоубийство, - заявил адвокат.

Брейвик, которому сейчас 44 года, более 11 лет содержался отдельно от других заключенных в учреждениях строгого режима.

Подобный иск при рассмотрении дела в 2016 году был принят, но позже отменен в высшей инстанции. Затем его отклонил Европейский суд по правам человека. В 2022 году Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении, но было признано, что он не показал признаков реабилитации.

Справочно

22 июля 2011 года правый экстремист Андерс Брейвик взорвал мощную бомбу в правительственном центре Осло и расстрелял 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. В результате этих террористических актов погибли 77 человек. Брейвик приговорен к 21 году заключения.

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