Террорист Брейвик проиграл суд против государства
Осужденный серийный убийца Андерс Брейвик проиграл судебный иск против норвежского правительства, утверждая, что его изоляция в тюрьме нарушает его права человека.
WSJ: Россия использует тысячи терминалов Starlink в Украине
По данным украинской военной разведки, российские войска в Украине используют тысячи терминалов спутниковой связи Starlink, приобретенных через посредников, хотя SpaceX утверждает, что не имеет никаких дел с Россией.
В Польше задержали украинца по обвинению в работе на российские спецслужбы
В Польше задержали гражданина Украины, который якобы планировал взорвать объекты во Вроцлаве по заданию российских спецслужб.
Зеленский 16 февраля подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией - Reuters
Зеленский подпишет двусторонние соглашения по безопасности с Германией и Францией 16 февраля во время визитов в их столицы, чтобы подтвердить долгосрочную поддержку Украины.
На Авдеевском направлении украинские подразделения получают плановое усиление - Тарнавский
Украинские войска в Авдеевке получают подкрепление и маневрируют, продолжая защищать город и уничтожать российские силы, несмотря на тяжелые бои.
Из 13 больших десантных кораблей России в Черном море остались 8 - эксперт
После нападения в Черном море осталось 8 из первоначальных 13 крупных российских десантных кораблей, поскольку 5 кораблей были уничтожены или серьезно повреждены.
Байден в Instagram опубликовал фото с Зеленским и вспомнил об Украине
Байден опубликовал фото с Зеленским и его женой в Instagram и предупредил, что неспособность поддержать Украину в это критическое время никогда не будет забыта.
Информатора ФБР обвиняют во лжи о связях Джо и Хантера Байденов с украинской энергокомпанией
Информатора ФБР обвиняют во лжи о вероятных платежах украинской энергетической компании Burisma Джо и Хантеру Байденам.
Греция стала первой православной страной, которая легализовала однополые браки
Парламент Греции подавляющим большинством голосов проголосовал за легализацию однополых браков. Закон натолкнулся на сильное сопротивление православной церкви.
Энтузиасты проекта "The Lost Bass" нашли и вернули Полу Маккартни его первую бас-гитару похищенную более 50 лет назад
Давно потерянная бас-гитара Hofner 1961 года Пола Маккартни, пропавшая более 50 лет назад, была найдена на чердаке в Англии в рамках международного поискового проекта под названием The Lost Bass.