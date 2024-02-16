Террорист Брейвик проиграл суд против государства

Андерс Брейвик, осужденный за серийные убийства, проиграл в судебном процессе против правительства Норвегии. Он доказывал, что власть нарушает его права человека, а также хотел отменить изоляцию в тюрьме. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

По информации, ультраправый экстремист Брейвик обратился в суд в январе, оспаривая условия своего заключения. Во время слушания он описал тяжелую обстановку в изоляции, заявляя, что это заставляет его думать о самоубийстве.

Однако новая психологическая оценка показала отсутствие у Брейвика признаков депрессии или суицидальных намерений, подтверждая, что он чувствует себя хорошо.

Окружной суд в Осло пришел к выводу, что условия содержания не нарушают прав заключенного.

Брейвик намерен обжаловать это решение, поскольку его адвокат утверждает, что улучшение условий содержания является важным для его клиента, который уже провел 12 лет в изоляции.

Дополнение

Брейвик убил 77 человек 22 июля 2011 года, большинство из них были подростками. Он отбывает 21-летний срок, но его заключение может быть продлено, пока он считается угрозой для общества.

Террорист Брейвик подал в суд на норвежское государство из-за якобы нарушения его прав