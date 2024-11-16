В Аргентине обнаружили арсенал нацистского оружия и артефакты времен Гитлера
Киев • УНН
В Буэнос-Айресе полиция арестовала мужчину и изъяла более 60 единиц нацистского оружия с символикой Третьего рейха. Также была конфискована военная форма, флаги и бюсты Гитлера.
Аргентинская полиция арестовала в Буэнос-Айресе мужчину, который имел большое количество старинного нацистского оружия, украшенного символикой Третьего рейха времен печально известного режима Адольфа Гитлера, сообщили официальные лица в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Полиция изъяла более 60 единиц огнестрельного оружия из дома мужчины, в том числе 43 винтовки с нацистскими орлами, 15 пистолетов, пять штыков и пулемет, согласно отчету федеральной полиции Аргентины.
В отчете также говорится, что власти конфисковали нацистские флаги, военную форму, шляпы, каски, а также бюсты Гитлера.
Сотрудники Музея Холокоста в Буэнос-Айресе способствовали проведению действий правоохранителей, направленных на обеспечение соблюдения национального закона о борьбе с дискриминацией, говорится в отчете полиции.
Дом, где были найдены предметы, расположен в городе Кильмес. Полиция выслеживала мужчину после того, как он выехал за границу и стал фигурантом расследования, инициированного федеральной полицией Боснии и Герцеговины.
Дополнение
После Второй мировой войны многие нацистские чиновники, включая печально известного надзирателя лагеря смерти Адольфа Эйхмана, эмигрировали в Аргентину, чтобы избежать судебных процессов за военные преступления.
В прошлом году местные силы безопасности совершили налет и закрыли аргентинский книжный магазин, который продавал книги о нацизме онлайн.