Літак і мільйони готівкою: троє депутатів місцевих рад отримали підозри за приховані активи на 25 млн грн

Трьох депутатів місцевих рад у Хмельницькій області підозрюють у декларуванні недостовірної інформації. Ідеться про майно та кошти на загальну суму понад 25 мільйонів гривень, повідомили у Національній поліції у вівторок, пише УНН.

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Національна поліція повідомила про оголошення підозр трьом депутатам Камʼянець-Подільської, Славутської та Шепетівської міських рад. За даними слідства, посадовці не відобразили у своїх деклараціях за різні роки майно, активи та кошти на загальну суму понад 25 млн грн:

депутат Камʼянець-Подільської міської ради, за даними поліції, не вказав у деклараціях за 2021 та 2022 роки активів на 5,6 млн та 3,5 млн грн. Серед незадекларованого - надлегкий літак;

депутат Славутської міської ради у документі за 2023 рік, за даними поліції, не зазначив нежитлові приміщення та 2 млн грн фінансової допомоги. Сума прихованих активів оцінюється майже у 7 млн грн;

депутатка Шепетівської міської ради, за даними поліції, у своїх деклараціях за 2022 і 2023 роки не вказала готівку, кошти на банківських рахунках і корпоративні права - загалом на понад 9,2 млн грн, серед яких 3,8 млн грн готівки.

Після збору доказів слідчі поліції повідомили всім трьом про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України - декларування недостовірної інформації. Процесуальне керівництво здійснює Хмельницька обласна прокуратура.

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