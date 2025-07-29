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Самолет и миллионы наличными: трое депутатов местных советов получили подозрения за скрытые активы на 25 млн грн

Киев • УНН

 • 376 просмотра

Троих депутатов местных советов Хмельницкой области подозревают в декларировании недостоверной информации. Они не указали имущество и средства на общую сумму более 25 миллионов гривен, включая сверхлегкий самолет.

Самолет и миллионы наличными: трое депутатов местных советов получили подозрения за скрытые активы на 25 млн грн

Трех депутатов местных советов в Хмельницкой области подозревают в декларировании недостоверной информации. Речь идет об имуществе и средствах на общую сумму более 25 миллионов гривен, сообщили в Национальной полиции во вторник, пишет УНН.

Детали

Национальная полиция сообщила об объявлении подозрений трем депутатам Каменец-Подольского, Славутского и Шепетовского городских советов. По данным следствия, должностные лица не отразили в своих декларациях за разные годы имущество, активы и средства на общую сумму более 25 млн грн:

  • депутат Каменец-Подольского городского совета, по данным полиции, не указал в декларациях за 2021 и 2022 годы активов на 5,6 млн и 3,5 млн грн. Среди незадекларированного - сверхлегкий самолет;
    • депутат Славутского городского совета в документе за 2023 год, по данным полиции, не указал нежилые помещения и 2 млн грн финансовой помощи. Сумма скрытых активов оценивается почти в 7 млн грн;
      • депутат Шепетовского городского совета, по данным полиции, в своих декларациях за 2022 и 2023 годы не указала наличные, средства на банковских счетах и корпоративные права - всего на более 9,2 млн грн, среди которых 3,8 млн грн наличных.

        После сбора доказательств следователи полиции сообщили всем троим о подозрении по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины - декларирование недостоверной информации. Процессуальное руководство осуществляет Хмельницкая областная прокуратура.

        Скрыл в декларациях имущество на более чем 23 млн грн: будут судить экс-руководителя налоговой Тернопольщины19.07.25, 03:18 • 4416 просмотров

        Лилия Подоляк

        Лилия Подоляк

        политикаКриминал и ЧП
        Национальная полиция Украины
        Хмельницкая область
        Каменец-Подольский
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