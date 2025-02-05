Вибух біля ТЦК у Кам'янці-Подільському: мер повідомив про поранених медиків

Внаслідок вибуху на території ТЦК у Кам'янці-Подільському на Хмельниччині є поранені медики, повідомив міський голова Кам'янця-Подільського Михайло Посітко у Facebook у середу, пише УНН.

В громаді сталась трагічна подія, на території ТЦК та СП, де працювала ВЛК, пролунав вибух. На місці працюють правоохоронці. Пораненим медиками надається необхідна допомога - повідомив Посітко.

Нагадаємо

Поблизу територіального центру комплектування у Кам'янці-Подільському стався вибух близько 13:00. Внаслідок вибуху на території ТЦК у Кам'янці-Подільському одна людина загинула, четверо отримали поранення.

У Хмельницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки прокоментували вибух на території ТЦК у Кам'янці-Подільському.