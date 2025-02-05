Взрыв возле ТЦК в Каменце-Подольском: мэр сообщил о раненых медиках
Киев • УНН
На территории ТЦК и СП в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. В результате инцидента один человек погиб, четверо получили ранения.
В результате взрыва на территории ТЦК в Каменце-Подольском Хмельницкой области есть раненые медики, сообщил городской голова Каменца-Подольского Михаил Поситко в Facebook в среду, пишет УНН.
В общине произошло трагическое событие, на территории ТЦК и СП, где работала ВЛК, прогремел взрыв. На месте работают правоохранители. Раненым медиками оказывается необходимая помощь
Напомним
Вблизи территориального центра комплектования в Каменце-Подольском произошел взрыв около 13:00. В результате взрыва на территории ТЦК в Каменце-Подольском один человек погиб, четверо получили ранения.
В Хмельницком областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки прокомментировали взрыв на территории ТЦК в Каменце-Подольском.