08:26 • 1634 перегляди
Кам'янець-Подільський кейс: міністр освіти Оксен Лісовий може втягнути себе та прем'єра Юлію Свириденко у корупційний скандал - експерт

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 190 перегляди

Зміна урядового рішення щодо злиття двох університетів у Кам’янці-Подільському може нести серйозні корупційні наслідки.

Кам’янець-Подільський кейс: міністр освіти Оксен Лісовий може втягнути себе та прем'єра Юлію Свириденко у корупційний скандал - експерт

Також вона може свідчити про політичні торги напередодні можливого голосування про мир з росією. Про це пише екс-редактор видання Економічна правда Сергій Лямець, посилаючись на власні джерела.

11 червня 2025 року Кабінет міністрів затвердив приєднання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (педагогічного) до Подільського державного університету (аграрного). На цій основі було створено ліквідаційну комісію, педуніверситет отримав статус закладу, що припиняє діяльність. "Це дуже схоже на останню стадію банкрутства, коли перебіг подій став незворотнім", — зазначає автор.

Однак уже 19 серпня міністр освіти Оксен Лісовий запропонував протилежне рішення: приєднати аграрний університет до педагогічного, а попереднє скасувати як "нереалізоване".

Джерела наголошують, що статус "нереалізоване" не відповідає фактичному стану речей, оскільки процес ліквідації педуніверситету вже почався, з матеріальними наслідками на мільйони гривень. "Фарш вже почали провертати, і перетворити його назад — це дуже хибне рішення", — йдеться у тексті. На його переконання, можуть виникнути питання щодо збитків, нанесених державі. Головною винуватицею може стати прем'єр-міністрка Юлія Свириденко.

Також у разі підписання нового розпорядження прем’єр-міністрка ризикує потрапити під антикорупційне розслідування. Ключовим є питання земельного банку. Подільський державний університет володіє 17,8 тис. га сільськогосподарських земель та 234 об’єктами нерухомості на 185 тис. кв. м. Якщо аграрний приєднають до педагогічного, університет буде ліквідовано, і він втратить право постійного користування землею. 17,8 тис га можуть вийти у "вільний обіг". Також буде втрачено контроль над 5,8 га землі у центрі Кам’янця-Подільського (ботанічний сад), що повернеться у розпорядження громади.

За даними джерел автора, вимогу про зміну конфігурації висунув місцевий депутат від "Слуги народу" Ігор Марчук, колишній випускник аграрного університету. До цієї умови дослухаються через майбутнє голосування Верховної Ради щодо мирної угоди з рф. Для її ратифікації владі знадобляться голоси мажоритарників, адже підтримки "списочників" і колишніх депутатів ОПЗЖ може виявитися недостатньо. Через це чинна влада може шукати голоси, пропонуючи їм певні винагороди.

"Через рішення уряду хтось когось мотивує до чогось. Роздають дарунки. Тобто, за лояльність народного депутата сьогодні можна заплатити ось таким рішенням", — підсумовує автор. На думку його джерел, це пряма підстава для антикорупційного розслідування. Вони припускають, що НАБУ може фіксувати відповідні перемовини з мажоритарниками, не лише з Ігорем Марчуком.

На думку автора, якщо інформація джерел підтвердиться, це стане прикладом корупції на найвищому рівні влади, коли через урядові рішення відбувається "купівля" політичної лояльності, а державні активи стають розмінною монетою у великій політичній грі.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітика
Освіта
Оксен Лісовий
Дія (сервіс)
Міністерство освіти і науки України
Юлія Свириденко
Слуга народу
Національне антикорупційне бюро України
Верховна Рада України
Кам'янець-Подільський