Каменец-Подольский кейс: министр образования Оксен Лисовой может втянуть себя и премьера Юлию Свириденко в коррупционный скандал - эксперт

Также она может свидетельствовать о политических торгах накануне возможного голосования о мире с россией. Об этом пишет экс-редактор издания Экономическая правда Сергей Лямец, ссылаясь на собственные источники.

11 июня 2025 года Кабинет министров утвердил присоединение Каменец-Подольского национального университета имени Ивана Огиенко (педагогического) к Подольскому государственному университету (аграрному). На этой основе была создана ликвидационная комиссия, педуниверситет получил статус учреждения, прекращающего деятельность. "Это очень похоже на последнюю стадию банкротства, когда ход событий стал необратимым", — отмечает автор.

Однако уже 19 августа министр образования Оксен Лисовой предложил противоположное решение: присоединить аграрный университет к педагогическому, а предыдущее отменить как "нереализованное".

Источники подчеркивают, что статус "нереализованное" не соответствует фактическому положению вещей, поскольку процесс ликвидации педуниверситета уже начался, с материальными последствиями на миллионы гривен. "Фарш уже начали проворачивать, и превратить его обратно — это очень ошибочное решение", — говорится в тексте. По его убеждению, могут возникнуть вопросы относительно убытков, нанесенных государству. Главной виновницей может стать премьер-министр Юлия Свириденко.

Также в случае подписания нового распоряжения премьер-министр рискует попасть под антикоррупционное расследование. Ключевым является вопрос земельного банка. Подольский государственный университет владеет 17,8 тыс. га сельскохозяйственных земель и 234 объектами недвижимости на 185 тыс. кв. м. Если аграрный присоединят к педагогическому, университет будет ликвидирован, и он потеряет право постоянного пользования землей. 17,8 тыс. га могут выйти в "свободный оборот". Также будет потерян контроль над 5,8 га земли в центре Каменца-Подольского (ботанический сад), что вернется в распоряжение общины.

По данным источников автора, требование об изменении конфигурации выдвинул местный депутат от "Слуги народа" Игорь Марчук, бывший выпускник аграрного университета. К этому условию прислушиваются из-за будущего голосования Верховной Рады по мирному соглашению с рф. Для его ратификации власти понадобятся голоса мажоритарщиков, ведь поддержки "списочников" и бывших депутатов ОПЗЖ может оказаться недостаточно. Из-за этого действующая власть может искать голоса, предлагая им определенные вознаграждения.

"Из-за решения правительства кто-то кого-то мотивирует к чему-то. Раздают подарки. То есть, за лояльность народного депутата сегодня можно заплатить вот таким решением", — подытоживает автор. По мнению его источников, это прямое основание для антикоррупционного расследования. Они предполагают, что НАБУ может фиксировать соответствующие переговоры с мажоритарщиками, не только с Игорем Марчуком.

По мнению автора, если информация источников подтвердится, это станет примером коррупции на высшем уровне власти, когда через правительственные решения происходит "покупка" политической лояльности, а государственные активы становятся разменной монетой в большой политической игре.