СБУ заблокувала реєстрацію понад 10 Starlink для росіян: затримано 4-х підозрюваних

$44.890.0450.310.18
ukenru
13:51 • 8144 перегляди
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto
13:00 • 12718 перегляди
Чи підуть школи на дистанційку, якщо у Києві будуть перебої з водою - освітяни дали відповідь
Ексклюзив
12:50 • 16625 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
12:35 • 14255 перегляди
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 2026
12:18 • 12523 перегляди
Рада збирається підвищити поріг великої приватизації - що передбачається
11:31 • 15039 перегляди
Марченко про виплати військовим і по соцпрограмах: затримок до кінця року не передбачається
Ексклюзив
11:27 • 24279 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
11:00 • 14632 перегляди
Крок на шляху до вступу в ЄС: Рада ухвалила закон про освіту мовами нацменшин
09:59 • 19233 перегляди
Зеленський: росія порушила "енергетичне перемир'я", про яке заявив Трамп
09:56 • 18442 перегляди
Нобелівську премію з економіки 2026 року присудили за роботу щодо "макроекономічної стабілізації"Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
2.7м/с
89%
752мм
Популярнi новини
кремль відмовляє Україні в перемир’ї для проведення виборів - ISW12 жовтня, 04:26 • 18722 перегляди
Каллас висловилася про вибори в Україні після заяв Трампа09:00 • 10196 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 22467 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 23887 перегляди
Китай прокоментував оголошене Трампом "енергетичне перемир'я" між Україною та рф11:56 • 15351 перегляди
Публікації
До 44 годин у воді, а також тест на прокол - яку перевірку на міцність проходять черевики для ЗСУPhoto13:51 • 8092 перегляди
“Шахтар” проти “АЕК”, “МанСіті” проти “ПСЖ” - анонс другого туру ЛЧ13:17 • 5958 перегляди
Єдині податкові правила щодо авіалізингу мають допомогти врегулювати вже наявні спори - Катамадзе
Ексклюзив
12:50 • 16611 перегляди
Удар по цифровій імперії путіна: чим обернеться втрата дата-центрів "Яндекса"Photo
Ексклюзив
11:27 • 24272 перегляди
Нобелівська премія з економіки 2026: як дослідження Голла та Вудфорда допомагають долати безробіття та кризиPhoto10:55 • 24058 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кая Каллас
Сергій Марченко
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Написав Дронь, а прочитають Астафʼєва та Пройдаков - що відомо про Радіодиктант національної єдності – 202612:35 • 14251 перегляди
У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок, який працював із 1615 року10:08 • 22614 перегляди
Легендарний американський співак Манілоу перервав концерт після 2 пісень і скасував наступний виступ11 жовтня, 19:01 • 60966 перегляди
Зірка популярного американського серіалу зламав ногу під час зйомок – постраждали ще 3 людини11 жовтня, 17:25 • 34928 перегляди
Відома американська співачка скасувала концерт за кілька годин до початку через серйозну загрозу безпеці11 жовтня, 15:52 • 35781 перегляди
Актуальне
Starlink
Опалення
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Іскандер (ОТРК)

СБУ заблокувала реєстрацію понад 10 Starlink для росіян: затримано 4-х підозрюваних

Київ • УНН

 • 784 перегляди

СБУ затримала чотирьох підозрюваних у реєстрації та активації Starlink для росіян. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ заблокувала реєстрацію понад 10 Starlink для росіян: затримано 4-х підозрюваних
Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України заблокували нові спроби реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань рф. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

Деталі

На Хмельниччині контррозвідка СБУ затримала мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та на замовлення рф зареєстрував 10 супутникових терміналів. Переховуючись у Кам’янці-Подільському, він продав російському спецслужбісту отримані реквізити для активації Старлінків.

У Запоріжжі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, який активував Старлінки для росіян на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей. Для верифікації терміналів зловмисник залучав своїх знайомих, яким обіцяв гроші, не розкриваючи замовника з країни-агресора.

На Миколаївщині викрито одразу двох мешканців обласного центру, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Зловмисники реєстрували супутникові термінали через сервіси поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. У такий спосіб вони активували для росіян понад 10 пристроїв.

Всім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі всі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Рівному затримали студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, він заклав вибухівку під автобус із військовослужбовцями ЗСУ та встановив камеру для стеження за посадкою бійців.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКриміналТехнології
Теракт
Вибухи
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Донецька область
Хмельницька область
Миколаївська область
Starlink
Запорізька область
Служба безпеки України
Україна
Кам'янець-Подільський
Запоріжжя
Рівне
Київ