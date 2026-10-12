СБУ заблокувала реєстрацію понад 10 Starlink для росіян: затримано 4-х підозрюваних

Фото: СБУ

Працівники Служби безпеки України заблокували нові спроби реєстрації супутникових терміналів Старлінк для збройних угруповань рф. Про це повідомив пресцентр СБУ, передає УНН.

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На Хмельниччині контррозвідка СБУ затримала мобілізованого, який самовільно залишив військову частину та на замовлення рф зареєстрував 10 супутникових терміналів. Переховуючись у Кам’янці-Подільському, він продав російському спецслужбісту отримані реквізити для активації Старлінків.

У Запоріжжі "на гарячому" затримано місцевого безробітного, який активував Старлінки для росіян на тимчасово окупованій території Донецької та Запорізької областей. Для верифікації терміналів зловмисник залучав своїх знайомих, яким обіцяв гроші, не розкриваючи замовника з країни-агресора.

На Миколаївщині викрито одразу двох мешканців обласного центру, один з яких раніше притягувався до кримінальної відповідальності за розбій.

Зловмисники реєстрували супутникові термінали через сервіси поштових операторів, використовуючи дані підставних осіб. У такий спосіб вони активували для росіян понад 10 пристроїв.

Всім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі всі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо

У Рівному затримали студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, він заклав вибухівку під автобус із військовослужбовцями ЗСУ та встановив камеру для стеження за посадкою бійців.