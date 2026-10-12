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СБУ заблокировала регистрацию более 10 Starlink для россиян: задержаны 4 подозреваемых

Киев • УНН

 • 480 просмотра

СБУ задержала четырех подозреваемых в регистрации и активации Starlink для россиян. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ заблокировала регистрацию более 10 Starlink для россиян: задержаны 4 подозреваемых
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали новые попытки регистрации спутниковых терминалов Старлинк для вооружённых формирований рф. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передаёт УНН.

Детали

В Хмельницкой области контрразведка СБУ задержала мобилизованного, который самовольно оставил воинскую часть и по заданию рф зарегистрировал 10 спутниковых терминалов. Скрываясь в Каменце-Подольском, он продал российскому сотруднику спецслужб полученные реквизиты для активации Старлинков.

В Запорожье "с поличным" задержан местный безработный, который активировал Старлинки для россиян на временно оккупированной территории Донецкой и Запорожской областей. Для верификации терминалов злоумышленник привлекал своих знакомых, которым обещал деньги, не раскрывая заказчика из страны-агрессора.

В Николаевской области разоблачены сразу двое жителей областного центра, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности за разбой.

Злоумышленники регистрировали спутниковые терминалы через сервисы почтовых операторов, используя данные подставных лиц. Таким образом они активировали для россиян более 10 устройств.

Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершённая в условиях военного положения). В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним

В Ровно задержали студента из Киева, которого подозревают в подготовке теракта по заданию российских спецслужб. По данным следствия, он заложил взрывчатку под автобус с военнослужащими ВСУ и установил камеру для наблюдения за посадкой бойцов.

Евгений Устименко

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