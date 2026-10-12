Намагався підірвати автобус із військовими ЗСУ - у Рівному затримали студента з Києва

У Рівному затримали студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, він заклав вибухівку під автобус із військовослужбовцями ЗСУ та встановив камеру для стеження за посадкою бійців. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Як з’ясувало розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів.

Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

За допомогою "відеопастки" рашисти сподівалися відстежувати посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб "залягти на дно".

У затриманого вилучено смартфон, з якого він "прозвітував" до рф про закладену вибухівку на місці запланованого теракту.

За матеріалами справи, агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку "швидких" заробітків в тематичних Телеграм-каналах.

Після вербування рашисти "відрядили" його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особовим складом ЗСУ.

Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора з рф координати схрону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій.

Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражаючої дії.

Наразі Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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