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Техніка

На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення рф

Київ • УНН

 • 772 перегляди

На Рівненщині до суду скерували справу 14-річної дівчини, яку звинувачують у вбивстві військового за вказівкою спецслужб рф. Їй також інкримінують підпал військового авто.

На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення рф

На Рівненщині завершили розслідування справи 14-річної дівчини, яку обвинувачують у вбивстві військовослужбовця ЗСУ на замовлення російських спецслужб. Про це повідомляє поліція Рівненської області, пише УНН.

14-річна рівнянка, перебуваючи у режимі відеозв’язку з куратором, за його прямою вказівкою спочатку отруїла потерпілого сумішшю алкоголю та наркотичної речовини, а після цього - задушила. Наразі обвинувачена перебуває у слідчому ізоляторі

- йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітня у месенджері Telegram познайомилася з громадянином рф. Той, діючи за вказівкою працівника фсб рф, замовив у дівчини вбивство українського військовослужбовця шляхом отруєння метадоном. Оскільки неповнолітня мала почуття до куратора, той пообіцяв після виконання завдання організувати їй виїзд на територію, підконтрольну ворогу.

Так, 30 січня фігурантка прибула до орендованої квартири, де розлила заздалегідь підготовлений алкоголь у бокали та додала наркотичну речовину, яку отримала від замовників через логістичну компанію.

Згодом до помешкання прибув 27-річний військовослужбовець, з яким вона познайомилася у месенджері за 10 днів до злочину. Після вживання суміші він знепритомнів.

Перебуваючи на відеозв’язку з куратором, неповнолітня почала душити військового. Унаслідок механічної асфіксії 27-річний чоловік помер.

Працівники карного розшуку оперативно затримали зловмисницю.

Слідчі поліції повідомили їй про підозру в умисному вбивстві, вчиненому на замовлення та за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт за фактом умисного вбивства скеровано до суду. Фігурантці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нині слідчі слідчого управління поліції Рівненщини встановили й особи куратора та організатора замовлення. Кримінальні провадження відносно них наразі перебувають у підслідності працівників СБУ регіону.

Також встановлено, що 14-річна дівчина на замовлення рф 11 листопада у Рівному підпалила військовий автомобіль Opel Campo. За "роботу" їй обіцяли тисячу доларів, однак коштів вона так і не отримала.

Крім того, у провадженні слідчих СБУ перебувало кримінальне провадження за фактом вчинення неповнолітньою державної зради в умовах воєнного стану, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та умисне знищення чужого майна, вчинене шляхом підпалу, яке також скеровано до суду.

У Ковелі чоловік узяв сокиру з вітрини гіпермаркету й поранив трьох людей06.10.26, 17:50 • 25266 переглядiв

Ольга Розгон

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