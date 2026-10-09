В Ровенской области будут судить 14-летнюю девушку за убийство военнослужащего по заказу РФ

В Ровенской области завершили расследование дела 14-летней девочки, которую обвиняют в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.

14-летняя жительница Ровно, находясь в режиме видеосвязи с куратором, по его прямому указанию сначала отравила потерпевшего смесью алкоголя и наркотического вещества, а после этого — задушила. В настоящее время обвиняемая находится в следственном изоляторе — говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетняя в мессенджере Telegram познакомилась с гражданином рф. Тот, действуя по указанию сотрудника фсб рф, заказал у девушки убийство украинского военнослужащего путем отравления метадоном. Поскольку несовершеннолетняя испытывала чувства к куратору, тот пообещал после выполнения задания организовать ей выезд на территорию, подконтрольную врагу.

Так, 30 января фигурантка прибыла в арендованную квартиру, где разлила заранее подготовленный алкоголь по бокалам и добавила наркотическое вещество, которое получила от заказчиков через логистическую компанию.

Впоследствии в квартиру прибыл 27-летний военнослужащий, с которым она познакомилась в мессенджере за 10 дней до преступления. После употребления смеси он потерял сознание.

Находясь на видеосвязи с куратором, несовершеннолетняя начала душить военнослужащего. В результате механической асфиксии 27-летний мужчина умер.

Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленницу.

Следователи полиции сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту умышленного убийства направлен в суд. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время следователи следственного управления полиции Ровенской области установили также личности куратора и организатора заказа. Уголовные производства в отношении них в настоящее время находятся в подследственности сотрудников СБУ региона.

Также установлено, что 14-летняя девочка по заказу рф 11 ноября в Ровно подожгла военный автомобиль Opel Campo. За «работу» ей обещали тысячу долларов, однако денег она так и не получила.

Кроме того, в производстве следователей СБУ находилось уголовное производство по факту совершения несовершеннолетней государственной измены в условиях военного положения, воспрепятствования законной деятельности ВСУ и умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога, которое также направлено в суд.

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