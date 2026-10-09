В Ровенской области будут судить 14-летнюю девушку за убийство военнослужащего по заказу РФ
Киев • УНН
В Ровенской области в суд направили дело 14-летней девушки, которую обвиняют в убийстве военнослужащего по указанию спецслужб РФ. Ей также вменяют поджог военного автомобиля.
В Ровенской области завершили расследование дела 14-летней девочки, которую обвиняют в убийстве военнослужащего ВСУ по заказу российских спецслужб. Об этом сообщает полиция Ровенской области, пишет УНН.
14-летняя жительница Ровно, находясь в режиме видеосвязи с куратором, по его прямому указанию сначала отравила потерпевшего смесью алкоголя и наркотического вещества, а после этого — задушила. В настоящее время обвиняемая находится в следственном изоляторе
Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетняя в мессенджере Telegram познакомилась с гражданином рф. Тот, действуя по указанию сотрудника фсб рф, заказал у девушки убийство украинского военнослужащего путем отравления метадоном. Поскольку несовершеннолетняя испытывала чувства к куратору, тот пообещал после выполнения задания организовать ей выезд на территорию, подконтрольную врагу.
Так, 30 января фигурантка прибыла в арендованную квартиру, где разлила заранее подготовленный алкоголь по бокалам и добавила наркотическое вещество, которое получила от заказчиков через логистическую компанию.
Впоследствии в квартиру прибыл 27-летний военнослужащий, с которым она познакомилась в мессенджере за 10 дней до преступления. После употребления смеси он потерял сознание.
Находясь на видеосвязи с куратором, несовершеннолетняя начала душить военнослужащего. В результате механической асфиксии 27-летний мужчина умер.
Сотрудники уголовного розыска оперативно задержали злоумышленницу.
Следователи полиции сообщили ей о подозрении в умышленном убийстве, совершенном по заказу и по предварительному сговору группой лиц. Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование завершено, обвинительный акт по факту умышленного убийства направлен в суд. Фигурантке грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время следователи следственного управления полиции Ровенской области установили также личности куратора и организатора заказа. Уголовные производства в отношении них в настоящее время находятся в подследственности сотрудников СБУ региона.
Также установлено, что 14-летняя девочка по заказу рф 11 ноября в Ровно подожгла военный автомобиль Opel Campo. За «работу» ей обещали тысячу долларов, однако денег она так и не получила.
Кроме того, в производстве следователей СБУ находилось уголовное производство по факту совершения несовершеннолетней государственной измены в условиях военного положения, воспрепятствования законной деятельности ВСУ и умышленного уничтожения чужого имущества, совершенного путем поджога, которое также направлено в суд.
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