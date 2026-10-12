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Пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ — в Ровно задержали студента из Киева

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

СБУ задержала студента из Киева, который заложил взрывчатку под автобус с военнослужащими и установил камеру для наблюдения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Пытался взорвать автобус с военнослужащими ВСУ — в Ровно задержали студента из Киева

В Ровно задержали студента из Киева, которого подозревают в подготовке теракта по заказу российских спецслужб. По данным следствия, он заложил взрывчатку под автобус с военнослужащими ВСУ и установил камеру для наблюдения за посадкой бойцов. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Как выяснило расследование, для совершения теракта враг завербовал студента из Киева, который заложил самодельную бомбу под автобус, перевозивший украинских воинов.

Напротив парковочной площадки агент установил замаскированную под коробку из-под сока телефонную камеру с удалённым доступом для российских спецслужбистов.

С помощью «видеоловушки» рашисты надеялись отслеживать посадку военнослужащих в салон автобуса и взорвать его в момент движения к месту назначения

— говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли замысел врага, обезвредили взрывчатку и задержали агента на городском автовокзале, когда он после закладки СВУ поспешно пытался выехать из областного центра в Киев, чтобы «залечь на дно».

У задержанного изъят смартфон, с которого он «отчитался» перед рф о заложенной взрывчатке на месте запланированного теракта.

По материалам дела, агентурное задание выполнял студент одного из столичных университетов. В поле зрения российских спецслужбистов он попал во время поиска «быстрых» заработков в тематических Телеграм-каналах.

После вербовки рашисты «командировали» его в Ровно, чтобы он подготовил подрыв военного транспорта с личным составом ВСУ.

Прибыв в город, агент поселился в арендованной квартире и впоследствии получил от куратора из рф координаты схрона, откуда забрал самодельное взрывное устройство.

Установлено, что взрывчатка была усилена двумя стеклянными бутылками с горючей жидкостью для увеличения поражающего действия.

В настоящее время следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (оконченное покушение на террористический акт).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В Ровенской области будут судить 14-летнюю девушку за убийство военнослужащего по заказу РФ09.10.26, 12:30 • 4830 просмотров

Ольга Розгон

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