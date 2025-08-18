Пьяный водитель под Киевом насмерть сбил женщину в кресле колесном, его задержали - полиция
Киев • УНН
На Броварщине водитель ВАЗа наехал на женщину в кресле колесном, которая впоследствии скончалась в больнице. У водителя обнаружили 2.1 промилле алкоголя, его задержали.
В Киевской области нетрезвый водитель стал причиной аварии, в которой погибла женщина, полиция расследует обстоятельства ДТП, сообщили в ГУНП в области в понедельник, пишет УНН.
Детали
Авария произошла на одной из улиц в поселке Великая Дымерка.
"По предварительной информации, 50-летний водитель автомобиля ВАЗ совершил наезд на женщину, которая находилась в кресле колесном на обочине дороги неподалеку от своего дома. В результате ДТП жительница области получила телесные повреждения и была госпитализирована. К сожалению, от полученных травм женщина скончалась в больнице", - сообщили в полиции.
"У водителя полицейские обнаружили 2,1 промилле алкоголя в крови", - отметили в полиции.
Как сообщается, правоохранители задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили фигуранту о подозрении (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).
Рейсовый микроавтобус столкнулся с легковушкой в Хмельницкой области: 20 пострадавших18.08.25, 09:25 • 1684 просмотра