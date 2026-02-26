У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейських
У ТЦК додали, що російська пропаганда намагається сформувати в суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через викривлення фактів та подій.
У Львові під час перевірки військово-облікових документі чоловік застосував перцевий балончик проти військовослужбовця ТЦК та двох представників поліції. Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, нападнику оголошено підозру, передає УНН.
Деталі
Сьогодні, близько 08:15, військовослужбовці групи оповіщення одного з РТЦК та СП міста Львова, спільно з представниками поліції, зупинилися біля двох громадян з метою перевірки військово-облікових документів.
У відповідь на цілком законну вимогу, один із громадян дістав перцевий балончик та задіяв його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу
Як повідомили у ТЦК, громадяни виявилися порушниками військового обліку. Один з них, був доставлений до приміщення РТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.
Нападнику оголошено підозру за ч.2 ст.345 ККУ і ч.2 ст.350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.
Закликаємо громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців. А також усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників Сил оборони є кримінальним злочином із невідворотними правовими наслідками. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною
