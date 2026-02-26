$43.240.02
50.960.00
ukenru
19:13 • 3596 перегляди


У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейських

Київ • УНН

 • 120 перегляди

У ТЦК додали, що російська пропаганда намагається сформувати в суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через викривлення фактів та подій.

У Львові чоловік застосував перцевий балончик проти військового ТЦК та двох поліцейських

У Львові під час перевірки військово-облікових документі чоловік застосував перцевий балончик проти військовослужбовця ТЦК та двох представників поліції. Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, нападнику оголошено підозру, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, близько 08:15, військовослужбовці групи оповіщення одного з РТЦК та СП міста Львова, спільно з представниками поліції, зупинилися біля двох громадян з метою перевірки військово-облікових документів.

У відповідь на цілком законну вимогу, один із громадян дістав перцевий балончик та задіяв його проти військовослужбовця та двох представників поліції. Усі троє з пошкодженнями дихальних шляхів та сльозових оболонок очей доставлені до медичного закладу 

- йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ТЦК, громадяни виявилися порушниками військового обліку. Один з них, був доставлений до приміщення РТЦК та СП, пройшов військово-лікарську комісію та визнаний придатним до військової служби.

Нападнику оголошено підозру за ч.2 ст.345 ККУ і ч.2 ст.350 ККУ, що загрожує обмеженням волі на термін від 3 до 5 років.

У ТЦК також додали, що російська пропаганда намагається сформувати в суспільстві агресивне ставлення до військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через викривлення фактів та подій. 

Напад на працівника ТЦК на Черкащині: військовий отримав удар ножем у шию, нападника затримали29.01.26, 16:17 • 3824 перегляди

Закликаємо громадян до відповідальної поведінки, дотримання законних вимог військових і правоохоронців. А також усвідомлення того, що будь-яка агресія проти представників Сил оборони є кримінальним злочином із невідворотними правовими наслідками. Під час війни внутрішня агресія щодо військових є неприйнятною 

- наголосили у Львівському обласному ТЦК та СП.

Напад на військових ТЦК у Рівному: невідомі допомогли чоловікам втекти після ВЛК06.02.26, 19:13 • 10474 перегляди

Антоніна Туманова

Кримінал
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Сутички
ТЦК та СП