19:13 • 4374 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
16:20 • 11732 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 14701 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 15574 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 26784 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
26 февраля, 12:47 • 17393 просмотра
Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
Эксклюзив
26 февраля, 11:34 • 81179 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
26 февраля, 08:55 • 43448 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 51144 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 64056 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
публикации
Эксклюзивы
Социальная сеть

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейских

Киев • УНН

 • 872 просмотра

В ТЦК добавили, что российская пропаганда пытается сформировать в обществе агрессивное отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки через искажение фактов и событий.

Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейских

Во Львове во время проверки военно-учетных документов мужчина применил перцовый баллончик против военнослужащего ТЦК и двух представителей полиции. Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, нападавшему объявлено подозрение, передает УНН.

Детали

Сегодня, около 08:15, военнослужащие группы оповещения одного из РТЦК и СП города Львова, совместно с представителями полиции, остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.

В ответ на вполне законное требование, один из граждан достал перцовый баллончик и применил его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезовых оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ТЦК, граждане оказались нарушителями воинского учета. Один из них был доставлен в помещение РТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе.

Нападавшему объявлено подозрение по ч.2 ст.345 УКУ и ч.2 ст.350 УКУ, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В ТЦК также добавили, что российская пропаганда пытается сформировать в обществе агрессивное отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки через искажение фактов и событий.

Нападение на сотрудника ТЦК в Черкасской области: военный получил удар ножом в шею, нападавшего задержали

Призываем граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей. А также осознанию того, что любая агрессия против представителей Сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимыми правовыми последствиями. Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных неприемлема

- подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

Нападение на военных ТЦК в Ровно: неизвестные помогли мужчинам сбежать после ВВК

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП