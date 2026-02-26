Во Львове мужчина применил перцовый баллончик против военного ТЦК и двух полицейских

Во Львове во время проверки военно-учетных документов мужчина применил перцовый баллончик против военнослужащего ТЦК и двух представителей полиции. Как сообщили во Львовском областном ТЦК и СП, нападавшему объявлено подозрение, передает УНН.

Детали

Сегодня, около 08:15, военнослужащие группы оповещения одного из РТЦК и СП города Львова, совместно с представителями полиции, остановились возле двух граждан с целью проверки военно-учетных документов.

В ответ на вполне законное требование, один из граждан достал перцовый баллончик и применил его против военнослужащего и двух представителей полиции. Все трое с повреждениями дыхательных путей и слезовых оболочек глаз доставлены в медицинское учреждение - говорится в сообщении.

Как сообщили в ТЦК, граждане оказались нарушителями воинского учета. Один из них был доставлен в помещение РТЦК и СП, прошел военно-врачебную комиссию и признан годным к военной службе.

Нападавшему объявлено подозрение по ч.2 ст.345 УКУ и ч.2 ст.350 УКУ, что грозит ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет.

В ТЦК также добавили, что российская пропаганда пытается сформировать в обществе агрессивное отношение к военнослужащим территориальных центров комплектования и социальной поддержки через искажение фактов и событий.

Призываем граждан к ответственному поведению, соблюдению законных требований военных и правоохранителей. А также осознанию того, что любая агрессия против представителей Сил обороны является уголовным преступлением с неотвратимыми правовыми последствиями. Во время войны внутренняя агрессия в отношении военных неприемлема - подчеркнули во Львовском областном ТЦК и СП.

