13:51 • 1426 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 3884 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 6486 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
12:04 • 12488 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
11:56 • 12403 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
11:30 • 11381 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
10:21 • 14644 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
10:01 • 25271 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
09:37 • 11265 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Эксклюзив
09:19 • 13628 просмотра
После третьей блокировки StopOdrex скандальная клиника может перейти к физической расправе со свидетелями - вдова бывшего пациента "Одрекс"
Нападение на сотрудника ТЦК в Черкасской области: военный получил удар ножом в шею, нападавшего задержали

Киев • УНН

 • 218 просмотра

Уманский район Черкасской области стал местом нападения на сотрудника ТЦК, которому нанесли удар ножом в шею. Пострадавшего госпитализировали, нападавшего задержали.

Нападение на сотрудника ТЦК в Черкасской области: военный получил удар ножом в шею, нападавшего задержали

В Уманском районе Черкасской области произошло нападение на сотрудника ТЦК: ему был нанесен удар в шею. Мужчину доставили в больницу, сообщает УНН со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Детали

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 28 января: во время мероприятий оповещения к группе военнослужащих подошел мужчина и сразу нанес одному из них удар ножом в шею.

Нападавшего задержали и передали правоохранителям, а раненого доставили в больницу. Сообщается, что пострадавшим оказался участник российско-украинской войны - 24 февраля 2022 года он также принимал участие в боевых действиях.

Под Ягодным Черниговской области, его группа зашла в тыл врага, уничтожила технику и живую силу противника и вернула домой тела павших побратимов, за что военного наградили орденом "За мужество". Участвовал в боях на Донетчине, дважды получил ранения. Несмотря на травмы и непростые последствия участия в боевых действиях, продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области

- говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в больнице: удар ножом в шею не задел сонную артерию.

Не понаслышке знает, что такое терять боевых побратимов, как поднимается моральный дух, когда тебе, истощенному в борьбе, на помощь приходят новые силы. И наконец, появляется небольшая, но такая нужная возможность приехать в отпуск, обнять своих родных, которых кажется не видел целую вечность. Он даже представить не мог, что здесь в тылу, на его родной Черкасчине, чья-то подлая рука с ножом замахнется на него... Рука того, кого он также защищал с первого дня полномасштабного вторжения

- заявили в ТЦК.

Напомним

Третий апелляционный административный суд решил, что сотрудники ТЦК не имеют права задерживать граждан и принудительно доставлять их в центры. Это может делать только полиция в случае розыска лица.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Война в Украине
Столкновения
ТЦК и СП
Донецкая область
Черкасская область
Черниговская область