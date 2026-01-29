Нападение на сотрудника ТЦК в Черкасской области: военный получил удар ножом в шею, нападавшего задержали

В Уманском районе Черкасской области произошло нападение на сотрудника ТЦК: ему был нанесен удар в шею. Мужчину доставили в больницу, сообщает УНН со ссылкой на Черкасский областной ТЦК.

Детали

Как говорится в сообщении, инцидент произошел 28 января: во время мероприятий оповещения к группе военнослужащих подошел мужчина и сразу нанес одному из них удар ножом в шею.

Нападавшего задержали и передали правоохранителям, а раненого доставили в больницу. Сообщается, что пострадавшим оказался участник российско-украинской войны - 24 февраля 2022 года он также принимал участие в боевых действиях.

Под Ягодным Черниговской области, его группа зашла в тыл врага, уничтожила технику и живую силу противника и вернула домой тела павших побратимов, за что военного наградили орденом "За мужество". Участвовал в боях на Донетчине, дважды получил ранения. Несмотря на травмы и непростые последствия участия в боевых действиях, продолжил службу в РТЦК и СП Черкасской области - говорится в сообщении.

Сейчас пострадавший находится в больнице: удар ножом в шею не задел сонную артерию.

Не понаслышке знает, что такое терять боевых побратимов, как поднимается моральный дух, когда тебе, истощенному в борьбе, на помощь приходят новые силы. И наконец, появляется небольшая, но такая нужная возможность приехать в отпуск, обнять своих родных, которых кажется не видел целую вечность. Он даже представить не мог, что здесь в тылу, на его родной Черкасчине, чья-то подлая рука с ножом замахнется на него... Рука того, кого он также защищал с первого дня полномасштабного вторжения - заявили в ТЦК.

Напомним

