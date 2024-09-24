Поліцейські рф провели "патріотичну вікторину" у школах окупованої Херсонщини - Спротив

У тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області поліцейські слідчого комітету рф провели для школярів пропагандистську вікторину "росія - батьківщина моя". Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.

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Зазначається, що кремлівська влада на ТОТ Херсонщини систематично проводить заходи з мілітаризації українських дітей за російськими стандартами та наративами. Чергову "патріотичну" вікторину "росія - батьківщина моя" провели поліцейські слідчого комітету рф для учнів Генічеська.

Окрім того, що кремлівські посіпаки промивають дітям мізки путінською пропагандою, слідчі виконують ще одне завдання, поставлене у москві. Це виявляти неблагонадійні сім’ї з проукраїнськими поглядами саме через дітей, - йдеться у повідомленні.

Окрім поліцейських до такої фільтраційної діяльності окупанти залучають і педагогів. Для цього напередодні нового навчального року вчителі, які пішли на співпрацю із ворогом, пройшли спеціальний вишкіл щодо виявлення дітей які "потенційно підтримують Україну".

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