Во временно оккупированном Геническе Херсонской области полицейские следственного комитета рф провели для школьников пропагандистскую викторину "россия - родина моя". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевская власть на ВОТ Херсонщины систематически проводит мероприятия по милитаризации украинских детей по российским стандартам и нарративам. Очередную "патриотическую" викторину "россия - родина моя" провели полицейские следственного комитета рф для учеников Геническа.

Кроме того, что кремлевские приспешники промывают детям мозги путинской пропагандой, следователи выполняют еще одну задачу, поставленную в Москве. Это выявлять неблагонадежные семьи с проукраинскими взглядами именно через детей, - говорится в сообщении.

Кроме полицейских к такой фильтрационной деятельности оккупанты привлекают и педагогов. Для этого накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей которые "потенциально поддерживают Украину".

Оккупанты в очередной раз провели ротацию врачей из россии на ВОТ Херсонщины - Сопротивление