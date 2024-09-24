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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Полицейские рф провели "патриотическую викторину" в школах оккупированной Херсонщины - Сопротивление

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 02:39  •  16176 просмотра

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Во временно оккупированном Геническе полицейские рф провели для школьников викторину "россия - родина моя". Оккупанты используют такие мероприятия для выявления "неблагонадежных" семей с проукраинскими взглядами.

Во временно оккупированном Геническе Херсонской области полицейские следственного комитета рф провели для школьников пропагандистскую викторину "россия - родина моя". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что кремлевская власть на ВОТ Херсонщины систематически проводит мероприятия по милитаризации украинских детей по российским стандартам и нарративам. Очередную "патриотическую" викторину "россия - родина моя" провели полицейские следственного комитета рф для учеников Геническа.

Кроме того, что кремлевские приспешники промывают детям мозги путинской пропагандой, следователи выполняют еще одну задачу, поставленную в Москве. Это выявлять неблагонадежные семьи с проукраинскими взглядами именно через детей,

- говорится в сообщении.

Кроме полицейских к такой фильтрационной деятельности оккупанты привлекают и педагогов. Для этого накануне нового учебного года учителя, которые пошли на сотрудничество с врагом, прошли специальную подготовку по выявлению детей  которые "потенциально поддерживают Украину".

Оккупанты в очередной раз провели ротацию врачей из россии на ВОТ Херсонщины - Сопротивление19 сентября 2024, 12:02 • 32963 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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