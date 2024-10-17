На ТОТ Херсонщини окупанти засудили місцевого жителя за "участь у кримськотатарському батальйоні"
Київ • УНН
На окупованій Херсонщині російський суд засудив 58-річного Халіла Куртамета до 8 років ув'язнення за "участь у кримськотатарському батальйоні". Його звинуватили в наданні готелів для проживання членів батальйону в 2015 році.
Російський суд засудив 58-летнего Халила Куртамета до 8 років ув'язнення. Його син вже перебуває в російському ув'язненні.
Пише УНН із посиланням на Крим.Реалії.
58-річного Халіла Куртамета з окупованої Херсонщини суд рф засудив до 8 років ув'язнення за "участь у кримськотатарському батальйоні".
Халіл Куртамет був бізнесменом і володів готелем "Ай-Петрі" на Арабатській стрілці. За версією слідства рф, у 2015 році чоловік нібито надав власні готелі в Генічеському районі для проживання членів батальйону.
Син Куртамета - Аппаз - також перебуває в російському ув'язненні.
Він отримав 7 років позбавлення волі за те, що позичив 500 гривень знайомому, який служить у Збройних силах України.
У Криму окупанти засудили п'ятьох громадян України за "шпигунство"13.05.24, 15:51 • 16028 переглядiв