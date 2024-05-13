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У Криму окупанти засудили п'ятьох громадян України за "шпигунство"

У Криму окупанти засудили п'ятьох громадян України за "шпигунство"

Київ • УНН

 • 16025 перегляди

В анексованому Криму суд засудив п'ятьох громадян України до тривалих термінів ув'язнення від 11 до 16 років за "шпигунство" на користь України, звинувативши їх у зборі та передачі інформації про пересування російських військ українській службі безпеки.

Суд в анексованому Криму засудив п'ятьох кримчан до багаторічних термінів за статтею про шпигунство на користь України. Про це повідомляє Радіо Свобода, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що усі засуджені мали громадянство України. Вони одержали від 11 до 16 років колонії. За версією слідства, засуджені збирали та передавали Службі безпеки України відомості про розташування, маршрути та чисельність російських військ на фронті. Отримана інформація використовувалася українською армією для коригування ударів по позиціях російських військових, повідомили у фсб росії.

У 2023 році за статтею про шпигунство в росії засудили дев'ять осіб - максимум з 2009 року, підрахував "перший відділ". Згідно зі статистикою, більшість із них - це громадяни держав СНД. Заведених справ за цією статтею більше: сибір. Реалії пише про 31 порушену справу лише у 2023 році. Правозахисники очікують на подальше зростання справ. За статтею про шпигунство судять лише іноземних громадян, максимальне покарання – двадцять років позбавлення волі.

Нагадаємо

російський суд відмовляється звільнити кримського політв'язня Амета Сулейманова, який потребує термінової операції на серці і якому відмовляють у наданні адекватної медичної допомоги в порушення Женевської конвенції.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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