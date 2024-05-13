В Крыму оккупанты осудили пятерых граждан Украины за "шпионаж"

Суд в аннексированном Крыму приговорил пятерых крымчан к многолетним срокам по статье о шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает Радио Свобода, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что все осужденные имели гражданство Украины. Они получили от 11 до 16 лет колонии. По версии следствия, осужденные собирали и передавали Службе безопасности Украины сведения о расположении, маршрутах и численности российских войск на фронте. Полученная информация использовалась украинской армией для корректировки ударов по позициям российских военных, сообщили в фсб россии.

В 2023 году по статье о шпионаже в россии осудили девять человек - максимум с 2009 года, подсчитал "первый отдел". Согласно статистике, большинство из них - это граждане государств СНГ. Заведенных дел по этой статье больше: Сибирь. Реалии пишет о 31 возбужденном деле только в 2023 году. Правозащитники ожидают дальнейшего роста дел. По статье о шпионаже судят только иностранных граждан, максимальное наказание - двадцать лет лишения свободы.

Напомним

российский суд отказывается освободить крымского политзаключенного Амета Сулейманова, который нуждается в срочной операции на сердце и которому отказывают в предоставлении адекватной медицинской помощи в нарушение Женевской конвенции.