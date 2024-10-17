На ВОТ Херсонщины оккупанты осудили местного жителя за «участие в крымскотатарском батальоне»
Киев • УНН
На оккупированной Херсонщине российский суд приговорил 58-летнего Халила Куртамета к 8 годам заключения за «участие в крымскотатарском батальоне». Его обвинили в предоставлении гостиниц для проживания членов батальона в 2015 году.
Российский суд приговорил 58-летнего Халила Куртамета к 8 годам заключения. Его сын уже находится в российском заключении.
Пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.
58-летнего Халила Куртамета из оккупированной Херсонщины суд рф приговорил к 8 годам заключения за «участие в крымскотатарском батальоне».
Халил Куртамет был бизнесменом и владел отелем «Ай-Петри» на Арабатской стрелке. По версии следствия рф, в 2015 году мужчина якобы предоставил собственные гостиницы в Геническом районе для проживания членов батальона.
Сын Куртамета - Аппаз - также находится в российском заключении.
Он получил 7 лет лишения свободы за то, что одолжил 500 гривен знакомому, который служит в Вооруженных силах Украины.
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