На ВОТ Херсонщины оккупанты осудили местного жителя за «участие в крымскотатарском батальоне»

Российский суд приговорил 58-летнего Халила Куртамета к 8 годам заключения. Его сын уже находится в российском заключении.

Пишет УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

58-летнего Халила Куртамета из оккупированной Херсонщины суд рф приговорил к 8 годам заключения за «участие в крымскотатарском батальоне».

Халил Куртамет был бизнесменом и владел отелем «Ай-Петри» на Арабатской стрелке. По версии следствия рф, в 2015 году мужчина якобы предоставил собственные гостиницы в Геническом районе для проживания членов батальона.

Сын Куртамета - Аппаз - также находится в российском заключении.

Он получил 7 лет лишения свободы за то, что одолжил 500 гривен знакомому, который служит в Вооруженных силах Украины.

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