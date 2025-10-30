Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму

$42.080.01
Ексклюзив
11:00 • 5748 перегляди
Пільгове оподаткування електромобілів: чи зросте ціна у разі скасування пільг, та що буде з ринком
10:37 • 7658 перегляди
Сирський спростовує заяви рф про "блокування" в Покровську і Куп'янську, ухвалив низку рішень по Покровському напрямку
Ексклюзив
10:10 • 8710 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 13573 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 16745 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 14482 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 19328 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 27453 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44573 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44904 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежі
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
"Аптечна пустеля": про соціально-економічні наслідки зменшення кількості аптек в Україні
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗК
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 95019 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростуть
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Андрій Кудряшов
Марк Рютте
Джорджа Мелоні
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Польща
Вінницька область
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Forbes

Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму

Київ • УНН

 • 1632 перегляди

російські чиновники прагнуть з'єднати прибережні території Донецької, Херсонської та Запорізької областей "єдиним водним маршрутом". За планом рф, цей "маршрут" охопить Маріуполь, Приморськ, Генічеськ, але поки без окупованого Криму.

Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму

Прибережні території тимчасово неконтрольованих Україною частей Донецької, Херсонської та Запорізької областей, призначені рф чиновники намагаються з'єднати "єдиним водним маршрутом". Ідеться про такі міста, як Маріуполь, Приморськ, Генічеськ, але без окупованого Криму. Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Маріупольскої міської ради.

Деталі

В рф заявили, що спробують з'єднати захоплені території України "єдиним водним маршрутом, - про це повідомив Єдиний інститут просторового планування росії.

Загарбники оголосили про створення "єдиного водного маршруту, що охопить прибережні території "днр", Херсонської та Запорізької областей". Проєктом окупанти планують з’єднати Новоазовськ, Маріуполь, Бердянська, Приморськ, Генічеськ.

Окупанти заявляють, що маршрут дозволить посилити "потенціал розвитку внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних перевезень" та розвиватиме туризм. 

Маршрут цього проєкту до захопленого Криму також розглядається російською стороною, однак добратися до півострова окупанти готові лише в "перспективі".

Нагадаємо

В окупованому Севастополі перекинувся плавкран, двоє людей загинули, ще понад 20 - постраждали.

Ігор Тележніков

