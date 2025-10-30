Загарбники намагаються з'єднати прибережну лінію ТОТ України "водним маршрутом": поки без окупованого Криму

Прибережні території тимчасово неконтрольованих Україною частей Донецької, Херсонської та Запорізької областей, призначені рф чиновники намагаються з'єднати "єдиним водним маршрутом". Ідеться про такі міста, як Маріуполь, Приморськ, Генічеськ, але без окупованого Криму. Передає УНН із посиланням на телеграм-канал Маріупольскої міської ради.

Деталі

В рф заявили, що спробують з'єднати захоплені території України "єдиним водним маршрутом, - про це повідомив Єдиний інститут просторового планування росії.

Загарбники оголосили про створення "єдиного водного маршруту, що охопить прибережні території "днр", Херсонської та Запорізької областей". Проєктом окупанти планують з’єднати Новоазовськ, Маріуполь, Бердянська, Приморськ, Генічеськ.

Окупанти заявляють, що маршрут дозволить посилити "потенціал розвитку внутрішніх, міжрегіональних та міжнародних перевезень" та розвиватиме туризм.

Маршрут цього проєкту до захопленого Криму також розглядається російською стороною, однак добратися до півострова окупанти готові лише в "перспективі".

