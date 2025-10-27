В окупованому Криму перекинувся плавкран: двоє загиблих, 20 постраждалих
Плавкран ПК-700 "Григорій Просянкін" перекинувся в Південній бухті Севастополя. Внаслідок інциденту загинуло двоє людей, понад 20 отримали поранення.
Плавкран, що перекинувся в Південній бухті, — це, імовірно, ПК-700 "Григорій Просянкін".
Судно заклали на стапелі Севморзаводу у листопаді 2018-го, спустили на воду у 2020 році.
Відомо, що вже відкрито кримінальну справу щодо порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.