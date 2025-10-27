В оккупированном Крыму перевернулся плавкран: двое погибших, 20 пострадавших
Киев • УНН
Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" перевернулся в Южной бухте Севастополя. В результате инцидента погибли два человека, более 20 получили ранения.
В оккупированном Севастополе перевернулся плавкран, два человека погибли, еще более 20 - пострадали, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Плавкран, перевернувшийся в Южной бухте, — это, вероятно, ПК-700 "Григорий Просянкин".
Судно заложили на стапеле Севморзавода в ноябре 2018-го, спустили на воду в 2020 году.
Два человека погибли в результате опрокидывания плавкрана в Южной бухте Севастополя, пострадали более 20.
Известно, что уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.