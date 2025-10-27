В оккупированном Крыму перевернулся плавкран: двое погибших, 20 пострадавших

$42.000.10
Эксклюзив
14:34 • 9536 просмотра
Станет труднее купить лекарства: украинцы против инициативы сокращения количества аптек ВИДЕОVideo
Эксклюзив
14:25 • 12942 просмотра
Количество правонарушений за управление в состоянии опьянения возросло: в Офисе Генпрокурора рассказали, какие области в лидерахPhoto
Эксклюзив
12:53 • 25230 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
11:47 • 23310 просмотра
Появится ли в Киеве главная новогодняя елка: когда будет принято решение
10:46 • 28860 просмотра
В течение 7–10 дней должны разработать план прекращения огня, но путин вряд ли согласится на него - Зеленский
Эксклюзив
27 октября, 08:41 • 37241 просмотра
Инцидент с экс-нардепом Кормышкиной в Молдове: стали известны новые подробности
27 октября, 08:31 • 40287 просмотра
Почасовые отключения света от 1 до 2,5 очереди ввели в нескольких регионах, есть обесточивания из-за непогоды - Укрэнерго
Эксклюзив
27 октября, 07:54 • 36344 просмотра
В Одесском СИЗО заключенный покончил с собой
27 октября, 07:35 • 34316 просмотра
Трамп: путину следовало бы сосредоточиться на прекращении войны, а не испытывать ракеты
27 октября, 07:17 • 28087 просмотра
Экстренные отключения света ввели в Киеве и ряде областей
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Количество боев за сутки уменьшилось почти на треть: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto27 октября, 06:18 • 35909 просмотра
Saab планирует открыть в Украине завод по производству истребителей Gripen - FT27 октября, 07:25 • 39819 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 37673 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 26230 просмотра
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17104 просмотра
Государственный биотехнологический университет под контролем взяточника: схемы, фирмы-клоны и миллионы из бюджета. Часть 1Photo13:30 • 14371 просмотра
Гривна держится: почему НБУ сдерживает резкое падение и что будет с долларом
Эксклюзив
12:53 • 25270 просмотра
Урожай-2025 в Украине: каких культур собрано больше всего и каковы основные результаты
Эксклюзив
26 октября, 10:00 • 91067 просмотра
Новые правила отсрочек от мобилизации с 1 ноября: что нужно знать25 октября, 09:55 • 112446 просмотра
Время внутреннего равновесия среди внешних бурь: астропрогноз на неделю 27 октября – 2 ноября
Эксклюзив
25 октября, 08:45 • 128547 просмотра
УНН Lite
Меган Маркл надела наряд за $1600 для празднования Хэллоуина с принцем Гарри и детьмиVideo12:28 • 17938 просмотра
Сидни Суини дебютирует с эффектной стрижкой боб-каре на фоне слухов о романе со Скутером БрауномPhoto11:25 • 27687 просмотра
Скандальный принц Эндрю ведет переговоры о выезде из Королевского поместья27 октября, 09:22 • 39122 просмотра
Пингвины, обитающие возле украинских полярников, снесли первое в сезоне яйцоPhoto27 октября, 00:06 • 58934 просмотра
"Фейковые новости": Трамп уверяет, что не планирует называть бальный зал в Белом доме в свою честь25 октября, 11:20 • 80912 просмотра
В оккупированном Крыму перевернулся плавкран: двое погибших, 20 пострадавших

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Плавкран ПК-700 "Григорий Просянкин" перевернулся в Южной бухте Севастополя. В результате инцидента погибли два человека, более 20 получили ранения.

В оккупированном Крыму перевернулся плавкран: двое погибших, 20 пострадавших

В оккупированном Севастополе перевернулся плавкран, два человека погибли, еще более 20 - пострадали, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Плавкран, перевернувшийся в Южной бухте, — это, вероятно, ПК-700 "Григорий Просянкин".

Судно заложили на стапеле Севморзавода в ноябре 2018-го, спустили на воду в 2020 году. 

Два человека погибли в результате опрокидывания плавкрана в Южной бухте Севастополя, пострадали более 20.

Известно, что уже возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Техника
Война в Украине
Севастополь