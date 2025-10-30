Захватчики пытаются соединить прибрежную линию ВОТ Украины "водным маршрутом": пока без оккупированного Крыма

Прибрежные территории временно неконтролируемых Украиной частей Донецкой, Херсонской и Запорожской областей, назначенные РФ чиновники пытаются соединить "единым водным маршрутом". Речь идет о таких городах, как Мариуполь, Приморск, Геническ, но без оккупированного Крыма. Передает УНН со ссылкой на телеграм-канал Мариупольского городского совета.

Подробности

В РФ заявили, что попытаются соединить захваченные территории Украины "единым водным маршрутом", - об этом сообщил Единый институт пространственного планирования России.

Захватчики объявили о создании "единого водного маршрута, который охватит прибрежные территории "ДНР", Херсонской и Запорожской областей". Проектом оккупанты планируют соединить Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Приморск, Геническ.

Оккупанты заявляют, что маршрут позволит усилить "потенциал развития внутренних, межрегиональных и международных перевозок" и будет развивать туризм.

Маршрут этого проекта до захваченного Крыма также рассматривается российской стороной, однако добраться до полуострова оккупанты готовы лишь в "перспективе".

Напомним

