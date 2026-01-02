Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав довічне

$42.170.18
49.550.24
ukenru
11:39 • 6708 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
09:17 • 13418 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
08:34 • 14538 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 52432 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 79092 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 60093 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 55236 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 182583 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 177750 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 57877 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
Меню
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Естонія може втратити право проведення Чемпіонату Європи з фехтування через відмову допустити спортсменів з рф та білорусі2 січня, 03:58 • 4514 перегляди
Майже половина американців не схвалюють дії Трампа щодо війни в Україні - опитування2 січня, 04:31 • 13263 перегляди
Спікер парламенту Чехії виступив з антиукраїнською промовою: реакція посла України не забарилась2 січня, 07:50 • 18180 перегляди
Доньку голлівудської зірки Томмі Лі Джонса знайшли мертвою в готелі у віці 34 років08:45 • 10943 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14270 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex09:26 • 14383 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 38526 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 56045 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 182583 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104028 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Кирило Буданов
Ігор Терехов
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Львівська область
Державний кордон України
Харків
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 33549 перегляди
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 42361 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 42633 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 104034 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 40992 перегляди
Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав довічне

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Суд заочно засудив до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна колишнього очільника окупаційної адміністрації Херсона Олександра Кобця. Його визнано винним у державній зраді та колабораційній діяльності.

Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав довічне

Суд заочно призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому очільнику окупаційної адміністрації Херсона Олександру Кобцю. Вирок ухвалено за матеріалами Служби безпеки України. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни він проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками рф.У березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі нашої держави і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона.Там його рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті 

– йдеться у дописі.

На цій посаді Кобець займався впровадженням кремлівського режиму, зокрема організовував підготовку псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до росії. Також, він запроваджував російське "законодавство" у захоплених комунальних установах, школах, лікарнях і дитсадках.

Слідство встановило, що свою діяльність Кобець координував з іншим гауляйтером Володимиром Сальдо та кураторами з москви. Згодом його усунули з посади так званого "мера" Херсона та направили до Генічеська для налагодження роботи фейкових органів рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури 

– йдеться у дописі.

Алла Кіосак

Війна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Воєнний стан
Війна в Україні
Довічне позбавлення волі
Генічеськ
Служба безпеки України
Херсон
Київ