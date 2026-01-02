Колишній гауляйтер Херсона Кобець отримав довічне

Суд заочно призначив довічне позбавлення волі з конфіскацією майна колишньому очільнику окупаційної адміністрації Херсона Олександру Кобцю. Вирок ухвалено за матеріалами Служби безпеки України. Про це повідомляє Служба безпеки України, передає УНН.

Як встановило розслідування, перед початком повномасштабної війни він проживав у Києві, де займався комерцією і мав тісні зв’язки з представниками рф.У березні 2022 року Кобець нелегально виїхав за межі нашої держави і через треті країни прибув до захопленого на той час Херсона.Там його рашисти призначили керівником окупаційної адміністрації і доручили поширювати кремлівський режим у портовому місті – йдеться у дописі.

На цій посаді Кобець займався впровадженням кремлівського режиму, зокрема організовував підготовку псевдореферендуму щодо "приєднання" регіону до росії. Також, він запроваджував російське "законодавство" у захоплених комунальних установах, школах, лікарнях і дитсадках.

Слідство встановило, що свою діяльність Кобець координував з іншим гауляйтером Володимиром Сальдо та кураторами з москви. Згодом його усунули з посади так званого "мера" Херсона та направили до Генічеська для налагодження роботи фейкових органів рф.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Розслідування проводили співробітники СБУ в Херсонській області за процесуального керівництва обласної прокуратури – йдеться у дописі.

