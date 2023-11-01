СБУ: затримано адвоката, який "переписував" майно порту Херсона на баланс "адміністрації сальдо"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні. Ним виявився місцевий адвокат, який після захоплення міста підтримав загарбників та влаштувався до місцевої окупаційної адміністрації рф, повідомляє СБУ, пише УНН.
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Там, за даними СБУ, фігурант став очільником створеного агресором "бюро технічної інвентаризації" (БТІ). За наявними даними, колаборанта призначили на цю "посаду" за особистої протекції гауляйтера Сальдо.
Перебуваючи очільником окупаційного "БТІ", фігурант займався "перереєстрацією" майна захопленого на той час Херсонського морського порту на "баланс" окупаційного "мінтранспорту рф", вказали у СБУ.
"Також він брав безпосередню участь у незаконній "інвентаризації" місцевого комунального підприємства "Міське дорожнє управління" та передачі окупантам його основних фондів. Крім того, колаборант закликав місцевих жителів вступати до лав загарбницьких органів рф, за що обіцяв російську "зарплату" та лояльне ставлення з боку рашистів", - ідеться у повідомленні.
Після звільнення Херсона фігурант намагався переховуватися від правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали.
Наразі він перебуває під вартою. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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