СБУ: задержан адвокат, "переписывавший" имущество порта Херсона на баланс "администрации сальдо"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника в результате стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне. Им оказался местный адвокат, который после захвата города поддержал захватчиков и устроился в местную оккупационную администрацию рф, сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
Там, по данным СБУ, фигурант стал главой созданного агрессором "бюро технической инвентаризации" (БТИ). По имеющимся данным, коллаборанта назначили на эту "должность" при личной протекции гауляйтера Сальдо.
Находясь главой оккупационного "БТИ", фигурант занимался "перерегистрацией" имущества захваченного в то время Херсонского морского порта на "баланс" оккупационного "минтранспорта рф", указали в СБУ.
"Также он принимал непосредственное участие в незаконной "инвентаризации" местного коммунального предприятия "Городское дорожное управление" и передачи оккупантам его основных фондов. Кроме того, коллаборант призывал местных жителей вступать в ряды захватнических органов рф, за что обещал российскую "зарплату" и лояльное отношение со стороны рашистов", - говорится в сообщении.
После освобождения Херсона фигурант пытался скрываться от правосудия. Однако, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Сейчас он находится под стражей. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Владелицу салона красоты на Харьковщине задержали за сотрудничество с врагом