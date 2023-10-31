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Власницю салону краси на Харківщині затримали за співпрацю з ворогом

Київ • УНН

 • 37991 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Служба безпеки України затримала в Ізюмі Харківської області інформаторку фсб, яка збирала розвіддані про місця базування та переміщення ЗСУ у клієнтів власного салону краси. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Власницю салону краси на Харківщині затримали за співпрацю з ворогом

Цитата

"Служба безпеки викрила ще одну ворожу поплічницю у результаті стабілізаційних заходів у звільненій частині Харківщини. Зловмисниця збирала для фсб розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони в районі деокупованого Ізюма", - йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, інформаторкою російських загарбників виявилася власниця місцевого салону краси.

Найбільше ворога цікавили наявність та періодичність руху військових ешелонів з бронетехнікою та важкою артилерією ЗСУ у напрямку передової. Для збору розвідданих фігурантка "втемну" використовувала своїх клієнтів, у яких випитувала "потрібні" відомості під час надання косметологічних послуг та побутових розмов.

Зазначається, що отриману інформацію шпигунка передавала до фсб через "зв'язкову" з країни-агресора. Нею виявилась її знайома, яка після захоплення району пішла на співпрацю з окупантами та обійняла посаду у незаконних органах влади, створених на тимчасово захопленій території.

Утім, після звільнення райцентру колаборантка втекла до бєлгорода, звідки дистанційно залучила свою подругу до співробітництва на користь російської спецслужби.

Раніше слідчі Служби безпеки повідомили "зв'язковій" з фсб про підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).

Наразі співробітники СБУ затримали інформаторку агресора та повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух та розташування підрозділів ЗСУ). Затримана перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Запоріжжі затримали агенток фсб, які "зливали" позиції ППО і дані військових - СБУ

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