Владелицу салона красоты в Харьковской области задержали за сотрудничество с врагом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Изюме Харьковской области информаторшу фсб, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ у клиентов собственного салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
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"Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в результате стабилизационных мер в освобожденной части Харьковской области. Злоумышленница собирала для фсб разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, информаторкой российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.
Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой. Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров.
Отмечается, что полученную информацию шпионка передавала в фсб через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.
Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.
Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" из фсб о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
Сейчас сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Задержанная находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
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