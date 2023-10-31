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Владелицу салона красоты в Харьковской области задержали за сотрудничество с врагом

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 октября. УНН. Служба безопасности Украины задержала в Изюме Харьковской области информаторшу фсб, которая собирала разведданные о местах базирования и перемещения ВСУ у клиентов собственного салона красоты. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Владелицу салона красоты в Харьковской области задержали за сотрудничество с врагом

Цитата

"Служба безопасности разоблачила еще одну вражескую приспешницу в результате стабилизационных мер в освобожденной части Харьковской области. Злоумышленница собирала для фсб разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в районе деоккупированного Изюма", - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, информаторкой российских захватчиков оказалась владелица местного салона красоты.

Больше всего врага интересовали наличие и периодичность движения воинских эшелонов с бронетехникой и тяжелой артиллерией ВСУ в направлении передовой. Для сбора разведданных фигурантка "втемную" использовала своих клиентов, у которых выспрашивала "нужные" сведения во время предоставления косметологических услуг и бытовых разговоров.

Отмечается, что полученную информацию шпионка передавала в фсб через "связную" из страны-агрессора. Ею оказалась ее знакомая, которая после захвата района пошла на сотрудничество с оккупантами и заняла должность в незаконных органах власти, созданных на временно захваченной территории.

Впрочем, после освобождения райцентра коллаборантка сбежала в белгород, откуда дистанционно привлекла свою подругу к сотрудничеству в пользу российской спецслужбы.

Ранее следователи Службы безопасности сообщили "связной" из фсб о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).

Сейчас сотрудники СБУ задержали информаторку агрессора и сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении и расположении подразделений ВСУ). Задержанная находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Запорожье задержали агентов фсб, которые "сливали" позиции ПВО и данные военных - СБУ

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