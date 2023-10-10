У Запоріжжі затримали агенток фсб, які "зливали" позиції ППО і дані військових - СБУ

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Як повідомили у СБУ, зрадницями виявились дві жительки Запоріжжя, яких влітку цього року дистанційно завербував представник фсб.

За даними СБУ, одна із фігуранток намагалась виявити локації зенітно-ракетних комплексів ППО на прифронтовій території області. Також вона, як вказано, «зливала» до фсб не лише персональні дані своїх родичів – бійців ЗСУ та їхніх побратимів, а й записувала на диктофон свої «дружні розмови» з військовими про тактику дій на полі бою, а потім надсилала окупантам відповідні аудіофайли.

Інша зловмисниця, як повідомляється, обходила прифронтову місцевість та фіксувала місця тимчасового базування особового складу та військової техніки ЗСУ.

За кожне виконане завдання російська спецслужба надсилала зловмисницям до 6 тисяч гривень, повідомили у СБУ.

Жінкам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі вони перебувають під вартою. Зловмисницям загрожує довічне ув’язнення.

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