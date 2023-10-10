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В Запорожье задержали агентов фсб, которые "сливали" позиции ПВО и данные военных - СБУ

В Запорожье задержали агентов фсб, которые "сливали" позиции ПВО и данные военных - СБУ

Киев • УНН

 • 549814 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. В Запорожье Служба безопасности Украины разоблачила еще двух агентов фсб, которые разведывали боевые позиции системы противовоздушной обороны ВСУ и передавали агрессору учредительные данные украинских защитников. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщили в СБУ, предательницами оказались две жительницы Запорожья, которых летом этого года дистанционно завербовал представитель фсб.

По данным СБУ, одна из фигуранток пыталась обнаружить локации зенитно-ракетных комплексов ПВО на прифронтовой территории области. Также она, как указано, «сливала» в фсб не только персональные данные своих родственников – бойцов ВСУ и их собратьев, но и записывала на диктофон свои «дружеские разговоры» с военными о тактике действий на поле боя, а затем присылала оккупантам соответствующие аудиофайлы.

Другая злоумышленница, как сообщается, обходила прифронтовую местность и фиксировала места временного базирования личного состава и военной техники ВСУ.

За каждое выполненное задание российская спецслужба присылала злоумышленницам до 6 тысяч гривен, сообщили в СБУ.

Женщинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас они находятся под стражей. Злоумышленницам грозит пожизненное заключение.

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