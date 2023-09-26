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«Зливала» позиції ЗСУ під час боїв за Бахмут: до 15 років ув’язнення засуджено жительку Донеччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. До 15 років ув’язнення засуджено ще одну зрадницю, яка передавала росіянам місце знаходження Збройних сил України. Про це повідомляє Служба безпеки України, пише УНН.

Деталі  

Як встановило розслідування, зловмисницею виявилась мешканка Торецька, яку російська спецслужба дистанційно завербувала після початку повномасштабного вторгнення рф. 

Для збору розвідданих ворожа поплічниця об’їжджала територію району і приховано фіксувала локації українських військ та енергооб’єктів.

Крім того, вона «зливала» окупантам координати електропідстанцій на прифронтовій території області для підготовки по них ракетних ударів. 

Отриману інформацію пересилала через месенджер «зв’язковому» на тимчасово окупованій частині регіону. 

Далі він передавав одержані відомості так званій «заступниці Горлівського відділу мдб днр», яка «звітувала» перед кадровими співробітниками фсб. 

Під час обшуків за місцем проживання російської агентки вилучено російські паспорти, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які вона використовувала для виконання завдань агресора. 

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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