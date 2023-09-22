Готувала ворожі удари по об’єктах Одещини: СБУ затримала російську коригувальницю
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Служба безпеки затримала ще одну інформаторку російських спецслужб, яка брала участь у підготовці нової серії повітряних атак рф на Одеську область, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.
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Затримана інформаторка передала окупантам електронні координати 9 об’єктів військової та критичної інфраструктури Одещини для здійснення ворожих ударів.
Серед них – укріпрайони Сил оборони, фортифікаційні споруди і стратегічно важливі локації залізничного сполучення. Крім того, російська коригувальниця намагалась відслідкувати напрямки польотів бойової авіації ЗСУ.
Втім, Служба безпеки викрила фігурантку ще на початковому етапі її розвідувально-підривної діяльності та поінформувала командування українських військ про можливі загрози повітряних атак рф. Саму ж коригувальницю співробітники СБУ затримали на спробі передачі нових розвідданих окупантам.
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За даними слідства, російською інформаторкою виявилась мешканка Чорноморська, яка на початку повномасштабного вторгнення рф підтримала окупантів і активно про це розповідала у заборонених соцмережах. Таким чином вона потрапила у поле зору ворожих спецслужб, які згодом дистанційно залучили її до співпраці на користь країни-агресора.
Для отримання розвідданих зловмисниця регулярно їздила маршрутним таксі по території регіону та фіксувала місця базування і переміщення українських захисників. Отримані відомості вона надсилала окупантам у вигляді повідомлень та скріншотів електронних карт, на яких позначала українські об’єкти.
Під час обшуку у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами її комунікації з агресором.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі вона перебуває під вартою.
Зловмисниці загрожує до 12 років тюрми.