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Готовила вражеские удары по объектам Одесской области: СБУ задержала российскую корректировщицу

Киев • УНН

 • 465551 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Служба безопасности задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак рф на Одесскую область, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Задержанная информатор передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области для осуществления вражеских ударов.

Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения. Кроме того, российская корректировщица пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак рф.  Саму же корректировщицу сотрудники СБУ задержали при попытке передачи новых разведданных оккупантам.

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По данным следствия, российской информаторкой оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала оккупантов и активно об этом рассказывала в запрещенных соцсетях. Таким образом она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.

Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она отправляла оккупантам в виде сообщений и скриншотов электронных карт, на которых обозначала украинские объекты.

Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

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