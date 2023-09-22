Готовила вражеские удары по объектам Одесской области: СБУ задержала российскую корректировщицу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 сентября. УНН. Служба безопасности задержала еще одну информаторку российских спецслужб, которая участвовала в подготовке новой серии воздушных атак рф на Одесскую область, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Задержанная информатор передала оккупантам электронные координаты 9 объектов военной и критической инфраструктуры Одесской области для осуществления вражеских ударов.
Среди них – укрепрайоны Сил обороны, фортификационные сооружения и стратегически важные локации железнодорожного сообщения. Кроме того, российская корректировщица пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.
Впрочем, Служба безопасности разоблачила фигурантку еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности и проинформировала командование украинских войск о возможных угрозах воздушных атак рф. Саму же корректировщицу сотрудники СБУ задержали при попытке передачи новых разведданных оккупантам.
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По данным следствия, российской информаторкой оказалась жительница Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения рф поддержала оккупантов и активно об этом рассказывала в запрещенных соцсетях. Таким образом она попала в поле зрения вражеских спецслужб, которые впоследствии дистанционно привлекли ее к сотрудничеству в пользу страны-агрессора.
Для получения разведданных злоумышленница регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников. Полученные сведения она отправляла оккупантам в виде сообщений и скриншотов электронных карт, на которых обозначала украинские объекты.
Во время обыска у задержанной изъят мобильный телефон с доказательствами ее коммуникации с агрессором.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины. Сейчас она находится под стражей.
Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.