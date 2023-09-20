СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

ukru
29 березня, 17:57 • 245971 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 319791 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 271217 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 307014 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 274027 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 205243 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 194236 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 161153 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 511903 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175004 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.7 м/с
82 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ закінчиться через 2 години
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 186633 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 188793 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 126237 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

30 березня, 09:49 • 147184 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

30 березня, 11:03 • 136513 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 368083 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 511937 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 548794 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 547506 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 448714 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 186633 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 319853 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 168008 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 159489 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 130961 перегляди
Актуальне
СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

Київ • УНН

 • 213364 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала агентурну мережу головного управління генштабу зс рф на Миколаївщині, повідомляє УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього срср. Відповідно до інструкцій російського гру він створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова.

Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. На першому – було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта.

Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті.

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав «звітувати» перед «куратором» з гру. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів.

СБУ затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору. Під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи, заборонену комуністичну символіку та незареєстровану зброю.

Доповнення

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі всі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,286.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,796.57