СБУ знешкодила агентурну мережу рф, яка діяла на оборонному заводі Миколаївщини

Деталі

Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього срср. Відповідно до інструкцій російського гру він створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова.

Таким чином зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності. На першому – було задіяно подружжя російських агентів, які збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві. Для цього використовували свій доступ до його секретної документації та інших закритих відомостей режимного об’єкта.

Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті.

Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав «звітувати» перед «куратором» з гру. Для комунікації використовували анонімні чати в одному з месенджерів.

СБУ затримали всіх її чотирьох учасників на спробі передачі розвідданих агресору. Під час обшуків у зловмисників вилучено російські документи, заборонену комуністичну символіку та незареєстровану зброю.

Доповнення

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Наразі всі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.