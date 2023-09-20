СБУ обезвредила агентурную сеть рф, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала агентурную сеть главного управления генштаба ВС рф на Николаевщине, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Злоумышленники собирали разведданные о количестве и видах военной техники Сил обороны, которая прибывает в регион, в частности для ремонта и техобслуживания.
Руководителем вражеской группы оказался работник местного оборонного предприятия, которого российская разведка завербовала еще во время его обучения в военном институте бывшего СССР. В соответствии с инструкциями российского гру он создал собственную агентурную сеть на территории южного региона. В ее состав привлек свою жену, с которой работал на оборонном заводе, и еще двух знакомых: из областного центра и Очакова.
Таким образом злоумышленники действовали по двум основным направлениям разведывательно-подрывной деятельности. На первом – были задействованы супруги российских агентов, которые собирали информацию об имеющихся образцах и техническом состоянии украинского вооружения на оборонном предприятии. Для этого использовали свой доступ к его секретной документации и другим закрытым сведениям режимного объекта.
Еще двое вражеских агентов отслеживали места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ, задействованных в обороне региона или контрнаступательных операциях на южном фронте.
Полученные данные российская агентура передавала своему резиденту, а он уже должен был «отчитываться» перед «куратором» из группы. Для коммуникации использовали анонимные чаты в одном из мессенджеров.
СБУ задержали всех ее четырех участников на попытке передачи разведданных агрессору. Во время обысков у злоумышленников изъяты российские документы, запрещенная коммунистическая символика и незарегистрированное оружие.
Дополнение
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Четвертому фигуранту инкриминируется ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения, боеприпасов в Украину, движение, перемещение или размещение ВСУ).
Сейчас все они находятся под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.