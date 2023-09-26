«Сливала» позиции ВСУ во время боев за Бахмут: к 15 годам заключения приговорена жительница Донецкой области

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КИЕВ. 27 сентября. УНН. К 15 годам заключения приговорена еще одна предательница, которая передавала россиянам место нахождения Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, пишет УНН.

Детали  

Как установило расследование, злоумышленницей оказалась жительница Торецка, которую российская спецслужба дистанционно завербовала после начала полномасштабного вторжения рф. 

Для сбора разведданных вражеская приспешница объезжала территорию района и скрыто фиксировала локации украинских войск и энергообъектов.

Кроме того, она «сливала» оккупантам координаты электроподстанций на прифронтовой территории области для подготовки по ним ракетных ударов. 

Полученную информацию пересылала через мессенджер «связному’обязательно» на временно оккупированной части региона. 

Далее он передавал полученные сведения так называемой «заместительнице Горловского отдела мдб днр», которая «отчитывалась» перед кадровыми сотрудниками фсб. 

Во время обысков по месту жительства российского агента изъяты российские паспорта, а также компьютерная техника и мобильные телефоны, которые она использовала для выполнения задач агрессора. 

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленницу виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

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