Бывший гауляйтер Херсона Кобец получил пожизненное

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества бывшего главу оккупационной администрации Херсона Александра Кобца. Он признан виновным в государственной измене и коллаборационной деятельности.

Суд заочно приговорил к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества бывшего главу оккупационной администрации Херсона Александра Кобца. Приговор вынесен по материалам Службы безопасности Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает УНН.

Как установило расследование, перед началом полномасштабной войны он проживал в Киеве, где занимался коммерцией и имел тесные связи с представителями РФ. В марте 2022 года Кобец нелегально выехал за пределы нашего государства и через третьи страны прибыл в захваченный в то время Херсон. Там его рашисты назначили руководителем оккупационной администрации и поручили распространять кремлевский режим в портовом городе 

– говорится в сообщении.

На этой должности Кобец занимался внедрением кремлевского режима, в частности, организовывал подготовку псевдореферендума по "присоединению" региона к России. Также он внедрял российское "законодательство" в захваченных коммунальных учреждениях, школах, больницах и детских садах.

Следствие установило, что свою деятельность Кобец координировал с другим гауляйтером Владимиром Сальдо и кураторами из Москвы. Впоследствии его отстранили от должности так называемого "мэра" Херсона и направили в Геническ для налаживания работы фейковых органов РФ.

По материалам Службы безопасности суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры 

– говорится в сообщении.

Алла Киосак

