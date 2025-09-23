В росії поліція погрожує чоловікам кримінальними справами для підписання контрактів на службу в армії - "АТЕШ"

Поліція російської федерації змушує чоловіків підписувати контракт на службу в армії під загрозою кримінальних справ. Про це пише УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

За даними джерел "АТЕШ" із МВС, російська поліція отримала наказ чинити масовий тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити їх підписати контракт із армією рф. Поліцейські активно шукають привід для порушення кримінальних справ, використовуючи їх як важіль тиску

Зазначається, що партизани отримали ці відомості від своїх агентів з Генічеська, Мелітополя та Маріуполя.

Також цю інформацію підтвердили наші джерела з Таємної Організації Українців у ростовській, брянській та бєлгородській областях. За кожного завербованого "контрактника" силовики одержують премію. Усі дані свідчать, що це випадки несуть масовий і системний характер