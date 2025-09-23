$41.380.13
В росії поліція погрожує чоловікам кримінальними справами для підписання контрактів на службу в армії - "АТЕШ"

Київ • УНН

 • 16 перегляди

російська поліція масово тисне на чоловіків на окупованих територіях, змушуючи їх підписувати контракти з армією рф, використовуючи погрози кримінальних справ. За це силовики отримують премії, що свідчить про системний характер таких дій.

В росії поліція погрожує чоловікам кримінальними справами для підписання контрактів на службу в армії - "АТЕШ"

Поліція російської федерації змушує чоловіків підписувати контракт на службу в армії під загрозою кримінальних справ. Про це пише УНН з посиланням на партизанський рух "АТЕШ".

Деталі

За даними джерел "АТЕШ" із МВС, російська поліція отримала наказ чинити масовий тиск на чоловіків на тимчасово окупованих територіях, щоб змусити їх підписати контракт із армією рф. Поліцейські активно шукають привід для порушення кримінальних справ, використовуючи їх як важіль тиску

- говориться у повідомленні.

Зазначається, що партизани отримали ці відомості від своїх агентів з Генічеська, Мелітополя та Маріуполя.

Також цю інформацію підтвердили наші джерела з Таємної Організації Українців у ростовській, брянській та бєлгородській областях. За кожного завербованого "контрактника" силовики одержують премію. Усі дані свідчать, що це випадки несуть масовий і системний характер

- повідомили учасники руху опору.

Доповнення

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про постійне спостереження за ключовими бухтами Чорноморського флоту рф у Севастополі та контроль за переміщеннями кораблів і техніки.

Також агенти партизанського руху "АТЕШ" підірвали залізничні колії в російському смоленську.

Павло Зінченко

СуспільствоВійна в УкраїніНовини Світу
Брянська область
Генічеськ
Севастополь
Мелітополь
Маріуполь