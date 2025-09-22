$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 21687 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 38855 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 52865 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 50764 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 58194 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 55228 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 80086 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 87393 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 63925 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 58818 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
"Кожна одиниця техніки - все під нашим контролем": рух "АТЕШ" стежить за переміщенням Чорноморського флоту рф

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Партизанський рух "АТЕШ" постійно спостерігає за ключовими бухтами Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Агенти контролюють переміщення кораблів та техніки, включаючи підводний човен "Ростов-на-Дону", рятувальне судно "Епрон" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

"Кожна одиниця техніки - все під нашим контролем": рух "АТЕШ" стежить за переміщенням Чорноморського флоту рф

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про постійне спостереження за ключовими бухтами Чорноморського флоту рф у Севастополі та контроль за переміщеннями кораблів і техніки. Про це повідомляють представники руху в соцмережах, передає УНН.

Наші агенти ведуть постійне спостереження за ключовими бухтами та об'єктами ЧФ рф. Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки - все під нашим контролем

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Після останніх успішних ударів по флоту окупанти намагаються маскувати техніку, переміщають її переважно вночі та тримають підрозділи ППО у постійному режимі бойової готовності.

Окрему увагу "АТЕШ" приділяє підводному човну "Ростов-на-Дону". Судно вже двічі зазнавало влучань від Сил оборони України, його піднімали, але ремонт не розпочато через серйозність пошкоджень і ресурсні обмеження.

Також під постійним наглядом, за повідомленням агентів, перебувають рятувальне судно "Епрон" та захоплений у 2014 році росіянами великий десантний корабель "Константин Ольшанський".

Нагадаємо

У ніч проти 22 вересня в окупованому Криму дрони атакували санаторій "Форос" та школу, спричинивши пошкодження. За попередніми даними, близько 15 осіб постраждали, є загиблі.

Крім того, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти. 

Агенти "АТЕШ" допомагають рятувати українські міста від обстрілів у Донецькій області20.09.25, 09:01 • 3714 переглядiв

Вероніка Марченко

Війна в Україні
Ялта
Крим
Україна
Севастополь