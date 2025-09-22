"Кожна одиниця техніки - все під нашим контролем": рух "АТЕШ" стежить за переміщенням Чорноморського флоту рф
Київ • УНН
Партизанський рух "АТЕШ" постійно спостерігає за ключовими бухтами Чорноморського флоту РФ у Севастополі. Агенти контролюють переміщення кораблів та техніки, включаючи підводний човен "Ростов-на-Дону", рятувальне судно "Епрон" та великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
Партизанський рух "АТЕШ" заявив про постійне спостереження за ключовими бухтами Чорноморського флоту рф у Севастополі та контроль за переміщеннями кораблів і техніки. Про це повідомляють представники руху в соцмережах, передає УНН.
Наші агенти ведуть постійне спостереження за ключовими бухтами та об'єктами ЧФ рф. Кожен рух ворожих кораблів, кожна одиниця техніки - все під нашим контролем
Деталі
Після останніх успішних ударів по флоту окупанти намагаються маскувати техніку, переміщають її переважно вночі та тримають підрозділи ППО у постійному режимі бойової готовності.
Окрему увагу "АТЕШ" приділяє підводному човну "Ростов-на-Дону". Судно вже двічі зазнавало влучань від Сил оборони України, його піднімали, але ремонт не розпочато через серйозність пошкоджень і ресурсні обмеження.
Також під постійним наглядом, за повідомленням агентів, перебувають рятувальне судно "Епрон" та захоплений у 2014 році росіянами великий десантний корабель "Константин Ольшанський".
Нагадаємо
У ніч проти 22 вересня в окупованому Криму дрони атакували санаторій "Форос" та школу, спричинивши пошкодження. За попередніми даними, близько 15 осіб постраждали, є загиблі.
Крім того, уламки збитого дрона спричинили займання сухої трави у районі Ялти.
